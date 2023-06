El tráfico en Canal de Suez, en Egipto, es reanudado tras falla de un buque petrolero

Por Samy Magdy

El Cairo, Egipto, 4 de junio (AP).— Un buque petrolero se averió el domingo en el Canal de Suez, en Egipto, lo que interrumpió brevemente el tráfico por el importante paso navegable, informaron autoridades egipcias.

El Seavigour, con bandera de Malta, sufrió una falla mecánica en el kilómetro 12 del canal, señaló George Safwat, vocero de la Autoridad del Canal de Suez. El petrolero formaba parte del convoy norte, que recorre el canal desde el Mediterráneo al Mar Rojo, añadió.

La avería se produjo en un tramo de un solo carril del canal y afectó al tránsito de otros ocho barcos que navegaban detrás en el convoy, indicó el almirante Ossama Rabei, jefe de la Autoridad del Canal de Suez, en una entrevista telefónica con una televisora local.

Horas más tarde, Rabei indicó en un comunicado que la navegación en el canal había vuelto a la normalidad después que tres remolcadoras llevaron al petrolero a una zona de dos carriles en el kilómetro 17 del paso. La tripulación del Seavigour trabajaba para reparar el problema, indicó sin dar más detalles.

El Seavigour, construido en 2016, mide 274 metros de largo y 48.63 metros de ancho, según MarineTraffic, un servicio de rastreo de barcos.

El incidente del domingo era un nuevo caso de un barco bloqueado en la crucial ruta. Varias embarcaciones se han varado o averiado en el canal durante los últimos años.

El 25 de mayo, un carguero con bandera de Hong Kong bloqueó brevemente el canal. El 5 de marzo, un barco matriculado en Liberia se quedó varado en la zona de dos carriles del paso. Los dos barcos fueron reflotados horas más tarde.

En marzo de 2021, el Ever Given, un gigantesco barco de contenedores con bandera de Panamá, chocó contra una orilla en un tramo de un sentido del canal, lo que bloqueó el canal durante seis días y trastocó el comercio global.

Video| SCA workers' professionalism in handling the sudden failure on board the oil tanker "SEAVIGOUR" and maintaining the regular traffic flow through Canal

بالفيديو | احترافية رجال الهيئة في التعامل مع العطل المفاجئ لناقلة البترول "SEAVIGOUR "والحفاظ على انتظام حركة الملاحة. pic.twitter.com/tGBAnSjNgD

— هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) June 4, 2023