CRÓNICA de la derrota | Del Moral apaga su júbilo: Edomex echa al PRI y va con Morena

Toluca, Estado de México, 4 de junio (SinEmbargo).- El PRI dejará de gobernar el Estado de México por primera vez en 94 años. La temprana aceptación de la derrota de Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura de la coalición Va Por el Estado de México, se dio a las 21:30 horas de este domingo.

Apenas tres horas antes, la priista se mostraba confiada y sonriente cuando salió a dar un primer mensaje a medios, donde se declaró ganadora. Pocos minutos después salió del bunker en el hotel Hilton y se refugió en el comité estatal del partido, mientras que las primeras actas eran computadas y los resultados preliminares empezaban a mostrar una ventaja de 10 puntos para la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de la coalición Morena-PVEM-PT.

“El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen […] Los valientes no siempre ganan las batallas, pero los valientes jamás dejamos de luchar”, dijo Del Moral, ya taciturna, con seriedad, y sin la compañía de Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) ni Jesús Zambrano (PRD) mientras el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez alistaba el festejo en la plaza pública de Toluca.