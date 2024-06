¬RADICALES: La derrota de la derecha tiene varias explicaciones. Una de ellas es AMLO

En esta entrega de ¬RADICALES, se habló sobre el avasallador triunfo de Claudia Sheinbaum y Morena en la elección de este domingo. ¿Qué es lo que le depara a la virtual Presidenta? ¿Cuáles serán los retos y obstáculos a los que deberá enfrentarse? ¿Qué le depara a la izquierda luego de la aplastante derrota y cuál será su nuevo camino a seguir? Estas y otras preguntas fueron resueltas en esta emisión.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- El contundente triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de este 2 de junio, es producto del apoyo de millones de personas que por décadas fueron menospreciadas por los gobiernos del pasado y que fueron arropadas en este sexenio por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

En este episodio de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, se habló sobres las causas que provocaron la derrota de la derecha, de la relevancia que tuvo la figura de López Obrador y de lo que le depara a Claudia Sheinbaum una vez que asuma la Presidencia de la República.

“Yo vería por encima de todo la victoria cultural, porque la victoria cultural es la que permite que las mayorías, ya con una idea muy clara de que se están comprando, se compren una idea de transformación. Es una victoria cultural que se sobrepone, digamos incluso al triunfo mismo porque le da garantías al triunfo. El triunfo no es electoral, el triunfo es de masas convencidas que sí eventualmente en algún punto acuden a las urnas y expresan lo que ya se han comprado de antemano. Yo creo que esa es una lectura muy poderosa y muy comprometedora para el movimiento”, afirmó Alejandro Páez Varela.

El periodista detalló que las clases bajas, que históricamente han sufrido el desprecio de los más ricos, entendieron que tienen la capacidad de unirse para ser parte importante en la toma de decisiones del país. “Bueno, el pueblo menospreciado, las mayorías menospreciadas, las bases de esos partidos menospreciadas, esas bases, se la creyeron, es decir, pues sí entendieron que había un menosprecio desde el gobierno, desde los partidos y entonces dijeron, ‘okay, está bien me estás menospreciando, pues ya te lo compro y voy a tomar mi propia decisión’ y entonces la exclusión termina formando una masa crítica e informada que toma decisiones y eso a cualquiera desde la oposición debería asustarle”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar señaló que a diferencia de los procesos electorales de 2006, 2012 y 2018, en donde ganó el Presidente López Obrador, en 2024 Claudia Sheinbaum consiguió una victoria abrumadora, situación que termina con la especulación de que hace seis años la gente votó por Morena para castigar a los viejos partidos políticos.

“Estamos en una elección donde por primera vez desde el alternancia, el partido que gobierna gozó durante toda la campaña de una simpatías abrumadoras, cosa que no vimos ni en 2006, ni en 2012, ni en 2018, sí ocurrió ahora, eso nos debe llevar a una primera pregunta o bueno más bien a una primera confirmación, sigue todavía en muchas voces la inercia equivocada de pensar que lo que ocurrió en 2018 fue, en el peor de los escenarios, un accidente histórico y en el mejor de los escenarios, un voto de castigo al PRI, creo que lo que pasa hoy en 2024 es la ratificación de que ese análisis es equivocado”.

Héctor Alejandro Quintanar recalcó que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México consiguió un respaldo mayor que el del propio López Obrador en 2018 y coincidió en que la gente votó por ella en respaldo al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

“Hoy hay una solidificación, un respaldo aún mayor de lo que vimos en 2018, no fue ningún voto de castigo, fue un voto con cierto proyecto ideológico detrás, no fue un voto de berrinche o de nostalgia por el viejo régimen como absurdamente dijo Roger Bartra, es un voto que se ha trabajado a lo largo de muchos años a partir de que una fuerza política hizo lo que los partidos políticos en general dejaron de hacer que fue cubrir territorio y no de manera, simplemente pragmática de coyuntura electoral, sino cubrir territorio no sólo para llevar propuestas, para escuchar propuestas. Hay una sensación legítima, válida, razonada de todos estos sectores de la sociedad mexicana de decir estos que sí vinieron a escucharme, están poniendo en el gobierno lo que yo esperaba de ellos y entonces ahí hay un trabajo de años que se está ratificando en esta elección de 2024”.

El académico afirmó que además de que en este proceso se confirmó la derrota de la derecha, también se dejó en claro que este grupo político no saben competir de manera honesta, pues siempre buscarán la descalificación, antes que aceptar su derrota.

“Se ha dicho que las derechas no saben ganar a la buena. No saben, perder a la buena, está el berrinche que han hecho desde 2018. […] A las derechas a juzgar por lo que vimos ayer, cuando a pesar de que los arrolló un tren de votos, de todos modos tardaron demasiado en aceptar una derrota obvia y todavía jugueteando con la bilis de sus electores diciendo ‘esperen al al conteo rápido, porque vamos a ganar el voto oculto’ y toda esta horda de autoengaños que en realidad solo sirven para radicalizar a una minoría, insisto, puede volverse peligrosa”.

En tanto, Carlos Pérez Ricart celebró el triunfo de Claudia Sheinbam, quien se convertirá en la primera mujer Presidenta en la historia de México, y aclaró, sin demeritar el trabajo realizado por la morenista, el aporte del todavía Presidente López Obrador para que esto pudiera materializarse.

“Tras 200 años de vida republicana, una mujer va a ser Presidenta, la primera mujer presidenta de América del Norte, una mujer científica, una mujer de izquierdas, una mujer que viene de la lucha estudiantil, no es cualquier mujer, es un fenómeno impresionante histórico lo que está sucediendo en nuestro país, lo que sucedió ayer. Sin restarle mérito a esta mujer, sin dejar de poner énfasis en el hecho de que Claudia Sheinbaum por sí misma llega la Presidencia de la República, lo que presenciamos ayer no se puede entender de ninguna manera sin el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ayer estuvo en la boleta por cuarta ocasión sin estarlo y hace que su imagen, su mito, su legado, adquiera otro tono del que tenía antes del 2 de julio”.

Pérez Ricart coincidió con sus compañeros y afirmó que el respaldo que obtuvo Claudia Sheinbaum en las urnas por parte de millones de mexicanos deberá traducirse en resultados tangibles, pues Morena ya no tendrá pretextos al contar con la mayoría calificada en el Congreso.

“No es un voto de castigo, no es un voto de castigo como el del 2018 podía haber sido interpretado, sino la consolidación de un proyecto más amplio. Estamos ante algo fundamental para la vida republicana, muy importante la responsabilidad que se le da a Morena, el poder que se le da, pero con ese poder también se le da muchísima muchísima responsabilidad, mucha más de la que tuvo Andrés Manuel López Obrador en 2018, ya no hay pretextos para no hacer las cosas, ahora tiene la mayoría calificada, tiene el control de prácticamente todos los estados Morena saca más de 20 puntos de ventaja, de ese tamaño es la confianza que tiene y que tuvo el pueblo de México al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y es la hora que no pueden decepcionar y que tienen que comenzar a gobernar mucho mejor desde lo local, a legislar mucho mejor a nivel federal y ahora sí, hacer cumplir las promesas de la Cuarta Transformación”.

En su intervención, Álvaro Delgado afirmó que las elecciones de este domingo muestran las dos caras de la moneda, tanto para quienes resultaron triunfadores, como para quienes fueron derrotados de manera contundente.”Comienzo por los vencedores. El gran vencedor en la jornada electoral del 2 de junio ha sido el mexicano que ha cobrado conciencia plena de su voz y de su voto, un fenómeno que no sería posible sin un individuo que tiene una biografía de lucha social que por más derrotas que le infligieron en la apuesta que siempre ha tenido, que es la lucha por la democracia por la vía pacífica, logró efectivamente lo que él denomina la revolución de las conciencias”.

El periodista afirmó que el triunfo de Morena este domingo muestra que existe una revolución de las conciencias impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Señaló que este pensamiento provocó que millones de mexicanos salieran a votar para respaldar el proyecto de Claudia Sheinbaum.

“Si muestra que hay una revolución de las conciencias impulsada por Andrés Manuel López Obrador y que convoca a más millones de mexicanos que en la elección de él mismo, que estén ratificando su proyecto con una candidata que no hace menos sino al contrario, la respaldan como mujer marca también una característica novedosa en el comportamiento político porque si en efecto hubiera todavía un arraigado machismo o un mayoritario machismo no hubiera respaldado a Claudia Sheinbaum y tiene un respaldo como no ha tenido ningún presidente varón en la historia”.

Álvaro Delgado indicó que con el respaldo obtenido en las urnas el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá impulsar las reformas que el Presidente López Obrador no pudo concretar por la resistencia de la oposicón, pero señaló, que deberá hacerlo siempre buscando el diálogo.

“El mandato tremendo que los mexicanos le han dado a Claudia Sheinbaum y a los partidos que la impulsan es para que haga reformas que no se pudieron hacer en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el obstáculo que imponía no solamente la oposición, sino la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pienso, sin embargo, que va a tener que actuar de una manera incluyente dialogante sin aplicar esa mayoría contundente con despotismo, con soberbia, sino buscando el diálogo pero esas reformas tienen que hacerse, porque ese es el mandato popular, porque eso fue lo que se ofreció y eso fue lo que se pidió a los mexicanos y los mexicanos lo otorgaron”.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.