Wimbledon podría ser multado por no dejar jugar a tenistas de Rusia y Bielorrusia

Ciudad de México, 4 de julio (ASMéxico).- El torneo de Wimbledon se expone a una seria multa tras la drástica decisión que tomó por dejar sin competir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia a raíz de la guerra de Ucrania.

Según recoge el diario Daily Mail, la WTA ha multado con un millón de dólares a la LTA, la Federación de Tenis de Reino Unido, y al All England Club por tomar esta decisión. El castigo se reparte en una sanción de 620 mil libras (720 mil euros) para la LTA y de 207 mil libras (240 mil euros) para el All England Club.

Cabe recordar que Wimbledon tomó esta decisión después de la propuesta del ministro de Deportes británico Nigel Huddleston, que ya recomendó que los tenistas de Rusia y Bielorrusia no participasen en el torneo.

