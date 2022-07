Los seis gobernadores salientes dejan probables daños al erario y montos por aclarar

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Los seis estados gobernados por los partidos de la alianza Va por México que este año tuvieron elección para Gobernador incurrieron en observaciones por falta de transparencia y probables daños al erario por más de ocho millones de pesos y montos por aclarar por 42 millones, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la primera entrega de la Cuenta Pública 2021.

El órgano fiscalizador halló malos manejos de los recursos que les otorgó el Gobierno federal a los estados de Aguascalientes, Durango y Oaxaca, mientras que en Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo hubo falta de transparencia y montos por aclarar. Las principales observaciones fueron en las áreas de educación y seguridad.

De acuerdo con una revisión realizada por SinEmbargo a más de 20 auditorías de la Cuenta Pública 2021, estos seis estados gobernados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) que este año tuvieron elección cometieron las siguientes anomalías en la aplicación de los recursos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

–Aguascalientes

En esta entidad gobernada por el panista Martín Orozco Sandoval, el órgano detectó, en su auditoría de cumplimiento 2021-A-01000-19-0382-2022 del Fondo de Aportaciones Múltiples, un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 710 mil 537.64 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por recursos no pagados al 31 de marzo de 2022 en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De acuerdo con la revisión de la Auditoría, el Gobierno de Aguascalientes infringió la normativa en el ejercicio de los recursos, principalmente en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.

También incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que la información remitida a la Secretaría de Hacienda careció de calidad y congruencia y las cifras presentadas no coincidieron con los reportes financieros emitidos por la entidad fiscalizada.

En otra revisión, correspondiente a la auditoría combinada de cumplimiento y desempeño número 2021-A-01000-21-0386-2022 de los recursos transferidos por parte de la Federación mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la ASF destacó que Aguascalientes infringió la normativa en el ejercicio de recursos, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal. Esto generó un monto por aclarar por 15 millones 948.1 miles de pesos.

DAÑO: 710 mil 537.64 pesos

MONTO POR ACLARAR: 15 millones 948.1 miles de pesos

–Durango

El estado gobernado por el panista José Rosas Aispuro Torres también tuvo observaciones por parte de la ASF en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

De acuerdo con la auditoría combinada de cumplimiento y desempeño 2021-A-10000-21-0764-2022, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 379.3 mil pesos, que representan el 1.7 por ciento de la muestra auditada. Asimismo, se determinó un monto por aclarar de un millón 600.5 mil pesos.

DAÑO: 2 millones 379.3 pesos

MONTO POR ACLARAR: Un millón 600.5 mil pesos

–Hidalgo

La entidad gobernada por el priista Omar Fayad Meneses incumplió en una serie de malas prácticas en lo que respecta a la auditoría de cumplimiento 2021-A-13000-19-1002-2022.

Según el órgano fiscalizador, que revisó una muestra de 524 mil 244 pesos transferidos al Gobierno de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), la entidad infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2021.

De acuerdo con la ASF, el Gobierno de Hidalgo, y en específico el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no informó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las cifras reportadas en el cuarto trimestre del formato avance financiero y presentaron diferencias respecto de los recursos pagados al 31 de diciembre de 2021.

En otra revisión, correspondiente a la auditoría combinada de cumplimiento y desempeño A-13000-21-1006-2022, el Gobierno de Hidalgo infringió la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio de Coordinación del fondo, lo que generó recuperaciones operadas por un importe de un millón 172.1 mil pesos, los cuales representan el 0.9 por ciento de la muestra auditada. Asimismo, se determinó un monto por aclarar de 3 millones 35.9 mil pesos.

También se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los resultados de la evaluación de los recursos del fondo prevista por la normativa.

OBSERVACIONES: Falta de transparencia

MONTO POR ACLARAR: 3 millones 35.9 mil pesos

–Oaxaca

El estado gobernado por el priista Alejandro Murat Hinojosa también tuvo observaciones por parte de la ASF en la Cuenta Pública 2021.

En la revisión de la auditoría de cumplimiento y desempeño 2021-A-20000-21-1327-2022, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la ASF halló que el Gobierno de Oaxaca infringió la normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por un millón 988.1 miles de pesos, y Obra pública por un millón 223 mil pesos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3 millones 211.1 mil pesos, que representa el 2.2 por ciento de la muestra auditada, así como recursos pendientes de aclarar por un millón 455.1 mil pesos.

El órgano fiscalizador observó que la entidad federativa “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que enviaron a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento los estados de cuenta bancarios fuera del plazo establecido en la normativa.

En otra auditoría, la número 2021-A-20000-19-1323-2022 correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples, el órgano detectó que el Gobierno de Oaxaca infringió la normativa en el uso de recursos, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2 millones 152.8 mil pesos, que representó el 0.2 por ciento de la muestra auditada.

También detalló que careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

La ASF también observó que Oaxaca incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto trimestre del formato Ejercicio del gasto.

DAÑO: 5 millones 363.9 miles de pesos

MONTOS POR ACLARAR: Un millón 455.1 mil pesos

OBSERVACIONES: Falta de transparencia

–Quintana Roo

En esta entidad gobernada por Carlos Manuel Joaquín González, quien llegó al poder en coalición por los partidos PAN y PRD, la ASF halló un monto pendiente por aclarar en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

En la auditoría combinada de cumplimiento y desempeño 2021-A-23000-21-1539-2022, el órgano fiscalizador precisó que el Gobierno del estado de Quintana Roo infringió la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, lo que determinó un monto por aclarar de 19 millones 955 mil 2 pesos, que corresponden con los pagos a la Secretaría de la Defensa Nacional por la adquisición de armamento, municiones y cargadores de las cotizaciones números CC-027/2021 y CC-033/2021 que no fueron entregados al Gobierno de Quintana Roo.

MONTO POR ACLARAR: 19 millones 955 mil 2 pesos

–Tamaulipas

En esta entidad gobernada por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, la ASF realizó observaciones en materia de transparencia en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

En la auditoría de cumplimiento 2021-A-28000-19-1771-2022, el órgano fiscalizador observó que el Gobierno del estado infringió la normativa en el ejercicio de los recursos, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“El Gobierno del Estado de Tamaulipas no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no entregó con oportunidad el segundo informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos del formato Ejercicio del Gasto; asimismo, no reportó con calidad y congruencia la información remitida en el formato Ejercicio del Gasto del cuarto trimestre a la SHCP”, destacó la ASF.