“Bonnie” se convierte en huracán categoría 1 al sur de México; no representa amenaza

Ciudad de México, 4 de julio (AP) — La tormenta tropical “Bonnie” se convirtió el domingo en huracán sobre el Pacífico, poco más de un día después de atravesar Centroamérica desde el Caribe ocasionando fuertes lluvias en el sur de México. Causó inundaciones que provocaron la muerte de una persona en El Salvador y la evacuación de miles de personas en Nicaragua y Costa Rica.

Los meteorólogos dijeron que es probable el huracán permanezca sobre el mar y no representa amenaza para tierra firme al desplazarse hacia el noroeste lejos de las costas del sur de México.

“Bonnie” se encontraba el domingo a 355 kilómetros (210 millas) al sur de la localidad mexicana de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora). Se movía hacia en dirección oeste-noroeste a 28 km/h (17 mph).

Es una de las raras tormentas que cruzan del Atlántico al Pacífico sin perder su fuerza de tormenta tropical, manteniendo así su nombre.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami advirtió que “Bonnie” podría causar fuertes lluvias durante los próximos días en algunas regiones de Guatemala y el suroeste de México.

El Servicio Meteorológico Nacional de México dijo en un comunicado que la tormenta avanzará durante la noche por el sur del Golfo de Tehuantepec y ocasionará lluvias fuertes en el sureste y suroeste del territorio, con oleaje de dos a cuatro metros de altura en las costas de los estados de Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades mexicanas exhortaron a la población en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz a extremar precauciones, y advirtieron que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, principalmente en esos tres estados.

Las intensas lluvias que se registraron el sábado en gran parte de El Salvador provocaron la muerte de una mujer, inundaciones en diferentes puntos del país y fuertes anegaciones en calles y carreteras.

Hurricane #Bonnie Advisory 27: Bonnie Expected to Bring Rough Surf to Portions of the Coast Of Southern Mexico. https://t.co/mbw53QNBXE

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) July 4, 2022