AMLO celebra el aniversario 25 del SAT; “se terminó con la evasión fiscal”, asegura

El Presidente López Obrador resaltó la importancia del SAT para que el Gobierno cuente con fondos suficientes con el fin de llevar a cabo diversas actividades como las obras públicas.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este lunes que desde su llegada al Gobierno en 2018 no se han creado nuevos impuestos ni han aumentado los ya existentes. Además, sostuvo que se ha terminado con la práctica de la evasión fiscal y la condonación a grandes empresas.

Al inicio de su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, el mandatario informó que este día se conmemora el 25 aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual, dijo, “procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo de México, y se encarga de recaudar y fortalecer la Hacienda Pública para que haya fondos suficientes y se pueda financiar el desarrollo del país”.

“Quiero destacar dos o tres cosas: primero, que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos [al Gobierno], al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos. Quiero también dar a conocer que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo de la condonación de los impuestos a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados que no pagaban impuestos”.

En ese sentido, el Presidente resaltó la importancia del SAT para que el Gobierno cuente con fondos suficientes para diversas actividades, entre ellas las obras públicas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Ahora, a pesar de la pandemia y de la guerra en Ucrania, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos presupuesto para financiar los programas del bienestar en beneficio del pueblo y realizar las obras de infraestructura que se construyen. También es importante que las obras públicas no se hacen con deuda ni son concesiones; es decir, no se le cobra otro impuesto a la gente, es presupuesto público”, dijo.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que se han creado fondos suficientes para financiar el desarrollo del país sin deuda y sin problemas de déficit. Y resaltó la labor de la titular del Sat, Raquel Buenrostro.

Hoy el presidente @lopezobrador_ celebró los 25 años del @SATMX ¿Ya le mandaron sus felicitaciones? Y aún más importante… ¿Ya pagaron sus impuestos? pic.twitter.com/p9tugDqljT — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 4, 2022

“Tenemos Hacienda Pública sana, fuerte que nos ha permitido no recurrir a deuda. No hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa y esto tiene que ver mucho con el trabajo de servidores públicos ejemplares como la directora del SAT, Raquel Buenrostro, que está aquí con nosotros”.