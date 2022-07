VIDEO: Mujer ve a Messi en un antro de Ibiza y se hace viral por decirle “Leonardo”

Una usuario de TikTok compartió un video en el que se encuentra a Lionel Messi en un antro de Ibiza, sin embargo, se hizo viral por confundir el nombre del astro argentino.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 4 de julio (LaOpinión).- Lionel Messi sigue disfrutando sus vacaciones y los aficionados que lo ven no pierden la oportunidad de pedirle alguna foto o saludo. Sin embargo, recientemente se ha hecho viral una mujer por cambiarle el nombre al astro argentino y llamarlo Leonardo.

El peculiar pero divertido suceso se dio durante un concierto del popular DJ David Guetta en Ibiza. La joven que disfrutaba del evento se dio cuenta de la presencia de Messi, quien estaba acompañado de su esposa y varios amigos entre los que destacan Luis Suárez y Cesc Fábregas.

Sin embargo, la mujer, sorpendida por la presencia de Messi, comentó en un video que se había encontrado a “Leonardo Messi” una equivocación que se ha hecho viral rápidamente.

“27 de junio, vine a ver a David Guetta en Ushuaia [nombre del antro] en Ibiza y miren a quién me encontré. No me lo puedo creer. ¡O sea, qué! Leonardo Messi, te amo. Antonela, ¡qué diosa! Necesito tener una foto ya”, narró la mujer en su video.

Lógicamente, las bromas no tardaron en llegar en los comentarios de los videos, por parte de los usuarios que no podían creer cómo confundió a uno de los futbolistas más populares del planeta. Aunque para ella la historia tuvo un final feliz, pues pudo fotografiarse junto al astro del PSG.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.