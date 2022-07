Joe Biden entregará medalla de la Libertad a Denzel Washington, Simone Biles y 17 más

Por Darlene Superville

WASHINGTON, 4 de julio (AP).- El Presidente Joe Biden otorgará el mayor honor para un civil a 17 personas, incluyendo el actor Denzel Washington, la gimnasta Simone Biles y el fallecido republicano de Arizona John McCain, con quien trabajó Biden en el Senado.

Biden también reconocerá a Sandra Lindsay, la enfermera de Nueva York que recibió la primera dosis de la vacuna de COVID-19 administrada en Estados Unidos fuera de las pruebas clínicas en diciembre de 2020, anunció la Casa Blanca el viernes.

La lista de honores de Biden, que la Casa Blanca compartió primero con The Associated Press, incluye agasajados vivos y fallecidos del mundo de los deportes, Hollywood, políticos, las fuerzas armadas, académicos, activistas por los derechos civiles y por la justicia social.

El Presidente demócrata entregará las medallas en la Casa Blanca la próxima semana.

El mismo Biden ha sido condecorado previamente con la medalla. El Presidente Barack Obama lo honró por su servicio público como un Senador veterano y Vicepresidente otorgándole la Medalla Presidencial de La Libertad en 2017, una semana antes de que dejaran el poder.

Los agasajados que recibirán las medallas de Biden “han superado obstáculos significativos para conseguir logros impresionantes en las artes y las ciencias, dedicaron sus vidas a abogar por los más vulnerables entre nosotros, y actuaron con valentía para lograr el cambio en sus comunidades, y en el mundo, al tiempo que abrieron brecha para las nuevas generaciones”, señaló la Casa Blanca.

El honor está reservado para personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos, la paz mundial, u otras aportaciones públicas o privadas significativas, señaló la Casa Blanca.

Biles es la gimnasta estadounidense más condecorada tras haber ganado 32 medallas olímpicas y de campeonatos mundiales. Es una activista vocal sobre asuntos muy personales para ella, incluyendo la salud mental de los deportistas, menores en casas de acogida y víctimas de abuso sexual.

Lindsay se volvió activista por las vacunas de la COVID-19 tras recibir la primera dosis en Estados Unidos fuera de las pruebas clínicas.

McCain, quien murió de cáncer cerebral en 2018, pasó más de cinco años cautivo en Vietnam cuando rendía servicio en la armada de Estados Unidos. Más adelante representó a Arizona en ambas cámaras del Congreso y fue nominado presidencial republicano en 2008. Biden dijo que McCain era un “amigo querido” y “un héroe”.

Washington ha sido galardonado con dos Óscar, y además de actor, es director y productor. También ha sido merecedor de un Tony, dos Globos de Oro y el Premio Cecil B. DeMille a la Trayectoria. Ha sido vocero por años de la organización nacional educativa para jóvenes Boys & Girls Clubs of America.

Los otros 13 galardonados con la medalla son:

— La hermana Simone Campbell. Campbell es integrante de Sister of Social Service y exdirectora ejecutiva de NETWORK, una organización católica por la justicia social. Es activista por la justicia económica y por las mejoras al sistema migratorio estadounidense, así como por políticas de salud.

— Julieta Garcia. Exrectora de la Universidad de Texas en Brownsville, Garcia fue la primera latina en ser rectora de una universidad estadounidense, dijo la Casa Blanca. Fue nombrada una de las mejores rectoras del país por la revista Time.

— Gabrielle Giffords. Exintegrante demócrata de la Cámara de Representantes de Arizona, fundó Giffords, una organización dedicada terminar la violencia por armas. A la activista le dispararon en la cabeza en 2011 durante un evento con electores en Tucson y fue gravemente herida.

— Fred Gray. Gray fue uno de los primeros miembros negros de la legislatura de Alabama. Fue un importante abogado por los derechos civiles que representó a Rosa Parks, a la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés) y a Martin Luther King Jr.

— Steve Jobs. Jobs fue cofundador, director ejecutivo y Presidente de Apple Inc. Murió en 2011.

— Padre Alexander Karloutsos. Karloutsos es asistente del arzobispo Demetrios de Estados Unidos de la arquidiócesis griega ortodoxa estadounidense. La Casa Blanca señaló que Karloutsos ha asesorado a varios Presidentes del país.

— Khizr Khan. Un inmigrante de Paquistán, el hijo oficial de Khan fue asesinado en Irak. Khan cobró prominencia internacional, y fue objeto de la ira de Donald Trump tras hablar en la Convención Demócrata Nacional en 2016.

