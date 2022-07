Incendios, cortos, objetos en vías... el STC suma al menos 5 incidentes en 2022

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- Con sólo días de diferencia, en el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México tuvieron lugar dos incidentes, que dejaron a una persona lesionada. El primero ocurrió este 1 de julio, cuando tuvo lugar un incendio en un vagón de la Línea 9, y este lunes 4 de julio, un corto circuito provocó el desalojo de pasajeros y una suspensión temporal en el servicio parte de la Línea 2 del Metro capitalino.

Alrededor de las 7:00 horas de este lunes 4 de julio, usuarios fueron desalojados de las instalaciones de la Línea 2 del Metro capitalino, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, debido a un corto circuito entre las estaciones Xola y Villa de Cortés, por lo que el servicio se suspendió en 10 estaciones.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que una de las torres de la vía explota, por lo que uno de los trenes que iba circulando paró a metros de donde se presentó el incidente. Otras imágenes muestran cuando los pasajeros, alrededor de mil 300, son desalojados de los vagones por personal de Protección Civil, debido a que el servicio tuvo que ser suspendido.

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes del corto circuito, el cual provocó que algunas personas se vieran en la necesidad de caminar sobre las vías. No obstante, el director general del STC Metro, Guillermo Calderón, detalló que personal de Protección Civil del Metro realizó el desalojó en la zona de revisión de la Línea 2 de acuerdo a los protocolos de seguridad.

Por su parte, la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció que instruyó al director general del Metro y a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, atender la situación.

Además, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) a que realice una investigación a fondo, en ese sentido, la dependencia dijo que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación correspondiente.

Más tarde, el STC Metro emitió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que señaló que el servicio se restableció aproximadamente dos horas más tarde, a las 9:35 horas, y que las investigaciones continúan para determinar la causa de la explosión e incendio.

Apenas el 1 de julio, se registró un incidente en la estación Velódromo de la Línea 9, por lo que la circulación de los trenes se vio afectada, según informó el STC a través de sus redes sociales, en donde también exhortó a los usuarios a “sostener de forma correcta sus pertenencias al permanecer en la zona de andenes, ya que los objetos metálicos en vías generan daños a los equipos y trenes”.

Por tal situación, el sistema tuvo que ser suspendido, lo que generó quejas entre los pasajeros, quienes relataron que el percance generó un sonido del corto circuito fue similar al de una explosión, por lo que el tren tuvo que ser retirado y el equipo de incidentes del Metro abrió una investigación para identificar el origen de la falla. El servicio volvió a la normalidad alrededor de las 18:50 horas, cuando se desalojó el tren de las vías.

De acuerdo con las diligencias correspondientes, el motivo que provocó el corto circuito fue un paraguas que cayó a las vías, según explicó Guillermo Calderón, quien detalló que el objeto se enredó en las escobillas de alimentación del tren, lo que produjo un estruendo, humo y suspensión del servicio por 30 minutos.

En redes sociales circulan videos que muestran el momento en que se genera una explosión, lo que a su vez provocó un incendio y mucho humo en los vagones del Convoy, por lo que el pánico se apoderó de las usuarias, principalmente, de quienes una tuvo que ser atendida debido a una crisis nerviosa.

EL MANTENIMIENTO AL METRO

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, los recursos destinados al Metro capitalino para este 2022 ascendieron a 18,828 millones 440,719 pesos, alrededor de 24 por ciento más de lo que se destinó en 2021, cuando se asignaron 15,081 millones a este servicio.

En dicho presupuesto se contemplan recursos para concluir el proyecto de ampliación de la Línea 12, el tramo que irá de Mixcoac a Observatorio. Además, se prevé que se instale un nuevo Centro de Comando y Control de las líneas de la 1 a la 6 del Metro, y las reparaciones que actualmente se llevan a cabo en la línea 1.

La Línea rosa como también es conocida, está conformada por 20 estaciones que se extienden a lo largo de 18 kilómetros con 828 metros, cuenta con siete estaciones de correspondencia y una terminal. Según datos del STC, transporta a diario a más de 1.4 millones de usuarios.

El pasado 6 de abril, el Metro de la Ciudad de México anunció los inicios de los trabajos preparatorios para la intervención mayor al túnel de la Línea 1.

A través de un comunicado, el Metro indicó que las obras forman parte de las labores de modernización de la Línea 1 que el próximo mes de septiembre cumplirá 53 años de servicio. Los trabajos implicarán el mantenimiento de la obra civil, la renovación de vías y aparatos eléctricos y electrónicos. Además, se incorporarán 29 nuevos trenes.

Los trabajos en la Línea 1 iniciarán a partir de la primera semana del mes de mayo y se realizarán durante la noche, al término del servicio de todos los trenes, con la finalidad de no generar una afectación en las operaciones del sistema ni en el servicio para los usuarios.

OTROS INCIDENTES

La tarde del 20 de enero la Línea 3 del Metro capitalino interrumpió su servicio luego de que un comal cayó a las vías del tren en la estación Balderas, por lo que se tuvo que realizar un corte de corriente para retirar el artefacto, tras lo cual se reactivo el servicio, aproximadamente a las 18:30 horas.

Una situación similar se presentó el pasado 11 de marzo, en la estación Niños Héroes, también en la Línea 3 del STC Metro, luego de que un cortó circuito hizo que se suspendiera el servicio y con ello el desalojo de usuarios, así como el retiro del tren para que fuera inspeccionado, ya que el incidente ocasionó humo en los andenes de la estación y avance lento en toda la Línea.

Poco después, las autoridades del Metro capitalino señalaron que el incidente habría sido provocado por un objeto que cayó a vías por donde circula en convoy, por lo que pidió a los usuarios que tomaran precauciones para evitar contratiempos.

El 1 de abril, ocho personas resultaron lesionadas al caer en una de las escaleras eléctricas que se encuentran en la estación Chabacano de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña, sin que el incidente perjudicara el servicio de trenes.

Testigos del incidente indicaron que una mujer se tropezó en las escaleras eléctricas, lo que provocó que otras siete personas también cayeran intempestivamente, por lo que fue necesario la intervención de personal de emergencias, quienes trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos para su valoración, aunque ninguno se reportó como grave.

Estos incidentes se suman a los dos más conocidos: el incendio en el edificio central del STC, ocurrido el 9 de enero de 2021, lo que provocó la suspensión de las líneas 4, 5 y 6 por 48 horas y la muerte de una persona.

Según los primeros reportes a las 5:48 horas de ese sábado, el fuego se propagó al interior de la subestación eléctrica del STC en la calle Delicias, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en donde había al menos 10 trabajadores laborando en la estación cuando inició el incendio.

Además del accidente de la Línea 12 del Metro que tuvo lugar el 3 de mayo por la noche, cuando cedió una viga de un puente elevado de la Línea 12, entre la estaciones Olivos y Tezonco, en el sureste de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”, lo que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y 98 heridos.

La noche del 11 de marzo de 2020, se suscitó un choque entre dos trenes en la estación del Metro Tacubaya, que dejó al menos 41 heridos y una persona muerta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:37 horas, en dirección a la estación Observatorio, por lo que de inmediato los propios usuarios se movilizaron para rescatar a pasajeros.

Según detallaron algunos testigos que presenciaron el accidente, el tren impactado se encontraba detenido en Tacubaya cuando arribó el otro a esa estación sin lograr detenerse. Los testigos señalaron que el tren impactado se encontraba detenido en Tacubaya y el que arribó a esa estación no logró parar su marcha.

No me gusta compartir este tipo de noticias. Lamentable accidente en metro Tacubaya. Hace unos minutos. Dos trenes impactaron, sin número estimado de lesionados. Van dos así no? En los 70' Taxqueña y en los 90's LB pic.twitter.com/eQXiGjzwJg

