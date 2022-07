Irreconocible Chris Hemsworth protagoniza FOTOS filtradas de Mad Max: Furiosa

MADRID, 4 de julio (EuropaPress).- Aunque Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road, no se estrenará hasta el 24 de mayo de 2024, la cinta comenzó su rodaje en Australia a principios de junio. Las primeras imágenes entre bastidores acaban de salir a la luz y desvelan el cambio radical de uno de sus protagonistas, Chris Hemsworth.

Con una larga y frondosa barba pelirroja trenzada, un bigote excéntrico y el pelo largo, el actor que también da vida a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel luce irreconocible en las primeras fotografías del rodaje de Mad Max: Furiosa que se han publicado en Twitter.

Con este nuevo look, Hemsworth dará vida a Dementus o Dr. Dementus, el villano del filme que protagoniza junto a Anya Taylor-Joy, que dará vida a Furiosa, el personaje que interpretó Charlize Theron en Mad Max: Fury Road.

First look at Chris Hemsworth on the set of George Miller's FURIOSA https://t.co/2TwIpJIwbD

— Film Updates (@FilmUpdates) July 4, 2022