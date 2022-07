Profeco evalúa 33 marcas de comida para gatos: ¿Cuáles no cumplen o podrían engañar?

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 33 alimentos para gatos, con el fin de verificar que los productos cumplan con la información que contienen sus etiquetas e identificó algunas irregularidades.

Dentro del estudio presentado en la Revista del Consumidor del mes de julio, la Profeco realizó pruebas para comprobar el contenido nutrimental (proteína, grasa y fibra) y la calidad de cada alimento, en el cual se detectaron que dos marcas no cumplen con la veracidad de lo que dicen sus etiquetas y otras 13 que pueden confundir al consumidor.

Además, analizó la información que, en el etiquetado, cada marca otorga al consumidor: etiqueta, contenido nutrimental, guía de alimentación por porciones, advertencias y recomendaciones, nombre comercial, leyendas de uso, país de origen y lote y caducidad.

Los resultados del análisis detallaron que la marca mexicana Grancat “no es veraz” debido a que en su presentación de dos kilogramos de alimento complementario para gatos adultos, esta marca “no cumple con el contenido mínimo de proteína declarada por lo que no es veraz, pudiendo infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor”, indicó la Profeco.

Por su parte, las marcas Kitekat, Minino Dúo, Nucat by Nupec, Purina Cat Chow (en presentación para adulto), Purina Gatina, Purina Felix, Purina One, Minino Plus y Whiskas fueron calificadas negativamente por “confundir al consumidor”, debido a que en sus empaques se presentan imágenes ilustrativas con ingredientes cárnicos, en realidad contienen harinas.