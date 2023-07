El exsacerdote Fernando Martínez muere impune pese a acusaciones de abuso sexual

Fernando Martínez Suárez, exsacerdote considerado culpable de delitos de abuso sexual contra personas menores de edad, murió este lunes sin enfrentar la justicia civil. El religioso continuó formando parte de la orden de los Legionarios de Cristo, por decisión de la Santa Sede.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El exsacerdote pederasta de los Legionarios de Cristo, Fernando Martínez Suárez, murió este lunes a los 84 años en el sur de Italia, debido a una enfermedad pulmonar, informó la Congregación.

La Iglesia católica retiró el estado clerical de Fernando Martínez al considerarlo culpable de varios delitos de abuso sexual contra menores de edad, en enero de 2020. Sin embargo, el octogenario nunca enfrentó la justicia civil.

Pese a que en ese momento la Congregación comunicó que reafirmaría “su determinación de recorrer el camino difícil y exigente de reparación y sanación”, la única consecuencia que Martínez Suárez enfrentó fue que no podría ejercer el ministerio sacerdotal.

Además, el religioso continuó formando parte de los Legionarios pues, según dicha agrupación, así lo decidió la Santa Sede.

Ante la noticia de su fallecimiento, la presentadora de radio y televisión, Ana Lucía Salazar, quien fue víctima de Martínez Suárez cuando era niña, exigió justicia por su caso a través de sus redes sociales, así como el de otras infancias y adolescencias que enfrentaron abusos por parte del clérigo.

Hoy me informaron que mi agresor Fernando Martínez de la @LegiondeCristo murió.

La deuda histórica de la @IglesiaMexico y el @GobiernoMX con las infancias es INCONMENSURABLE.

Tú estás muerto pero mi voz y mi testimonio NO!

No dejaré de exigir justicia.

Les dejó unas palabras: pic.twitter.com/2rjfIwc5yk — Analu Salazar (@Ana1uSalazar) July 4, 2023

“Hoy me informaron que mi agresor, Fernando Martínez, de los Legionarios de Cristo, murió. La deuda histórica de la Iglesia Católica y el Gobierno de México con las infancias es INCONMENSURABLE. ¡Tú estás muerto, pero mi voz y mi testimonio NO! No dejaré de exigir justicia”, expresó Salazar.

En dicha publicación, la conductora remarca que Martínez Suárez fue encubierto en múltiples ocasiones por la Iglesia católica, pues fue reubicado en diferentes colegios y seminarios religiosos.

Además, afirmó que el exsacerdote fue resguardado por los Legionarios de Cristo en un castillo de su propiedad, ubicado en Europa, en el que fue atendido y cuidado hasta su muerte. Esto sucedió, según Salazar, por órdenes del Papa Francisco.

“Murió en total impunidad y en el resguardo de la Iglesia católica, quien consintió por órdenes del Papa Francisco que los Legionarios lo cuidaran en un castillo de su propiedad en Europa, rodeado de lujos y comodidades, atendido y cuidado. Así fue su vida y su muerte”, señaló.

En mayo de 2019, Ana Lucía Salazar fue una de las víctimas que hizo acusaciones públicas contra Fernando Martínez Suárez, como parte de las denuncias realizadas por el movimiento #MeToo.

Salazar denunció haber sido violada por el sacerdote cuando tenía ocho años, durante su estancia en el Instituto Cumbres, ubicado en Cancún.

Según un informe de los Legionarios de Cristo, Martínez Suárez abusó sexualmente de al menos ocho menores de edad, entre 1990 y 1993. Aunque fue denunciado ante la Fiscalía de Quintana Roo, no enfrentó consecuencias penales debido a que prescribieron los delitos que cometió.

Al respecto, en 2020 el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de una reforma que impida la prescripción de delitos como abuso sexual contra menores de edad.

La orden de los Legionarios de Cristo fue establecida en México por Marcial Maciel, en 1941. No obstante, fue hasta 2010, tras décadas de haber sido objeto de denuncias, ya con su fundador fallecido, que el Vaticano impuso un proceso de reforma luego de que una investigación reveló que el mismo Maciel había creado un sistema de poder basado en abusos, silencios, engaños y obediencia.

En diciembre de 2019, los Legionarios publicaron un informe en el que identificaron a 33 sacerdotes y 71 seminaristas que abusaron sexualmente de menores de edad en las últimas ocho décadas. Una tercera parte de los señalados, entre ellos el propio Martínez, fueron a su vez víctimas de Maciel.

-Con información de AP