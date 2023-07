Tiroteo en Filadelfia deja 4 muertos y 2 menores heridos; detienen a un sospechoso

Filadelfia, 4 de julio (AP).— Un hombre armado y con chaleco blindado abrió fuego en una calle Filadelfia la noche del lunes, matando a cuatro hombres e hiriendo a dos menores de edad en el más reciente episodio de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, informó la policía. Aparentemente las víctimas fueron aleatorias ya que de momento no se tiene conocimiento de una relación entre ellas y el agresor.

Los tiroteos ocurrieron a lo largo de varias cuadras en Kingsessing, un vecindario del suroeste de la ciudad. Los agentes que se presentaron al lugar persiguieron al sospechoso, quien continuó disparando, y fue detenido en un callejón luego de rendirse, dijo la comisionada de policía Danielle Outlaw dijo en conferencia de prensa.

Tenía un chaleco blindado, varios cargadores, un “fusil tipo AR”, una pistola y un scanner policial, indicó la funcionaria.

A los agentes se les marcó el alto alrededor de las 20:30 horas y se recibieron varios reportes de disparos en Kingsessing. La policía encontró a algunas de las víctimas, y cuando les brindaban atención escucharon más detonaciones, dijo Outlaw.

TONIGHT: At least four people were killed and four others injured

in a mass shooting in the Kingsessing section of Southwest #Philadelphia. A suspect is in custody, police said. #Philly pic.twitter.com/rxSq58WyDG

— Shaquille Omari (@shaq_omari) July 4, 2023