IMÁGENES FUERTES: Aficionado de la Selección es apuñalado en partido contra Qatar

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- Un aficionado de la Selección Nacional Mexicana fue apuñalado este domingo, durante el partido de México contra Qatar, llevado a cabo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

En un video compartido en redes sociales, se observa una pelea entre varios fanáticos mexicanos que asistieron a dicho encuentro de la Copa Oro de la Concacaf, el cual finaliza con el ataque con cuchillo a uno de ellos.

En otra de las imágenes difundidas se muestra a la víctima bañada en su propia sangre, debido a un corte realizado cerca del pecho. El hombre trata de detener la herida con la camiseta del equipo y limpiarla con agua.

Elementos del Departamento de Policía de Santa Clara (SCPD) arribaron al lugar a las 20:47 horas, en el que localizaron al afectado, quien presentaba una herida visible a la altura del cuello.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso huyó del estadio y no fue localizado. Esta información fue compartida en un boletín de búsqueda en el que se pide la colaboración de quienes pudieran tener evidencias que den con el responsable.

Por su parte, la Selección Mexicana, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ni la Concacaf se han posicionado respecto al altarcado suscitado en la tribuna.

No es la primera vez que la afición mexicana da muestras de violencia durante los encuentros de futbol. En marzo de 2022 ocurrió uno de los enfrentamientos más polémicos de los últimos años. Una trifulca entre varios seguidores de los Gallos blancos de Querétaro y los rojinegros del Atlas, en el Estadio Corregidora, dejó un saldo de 26 heridos, nueve de ellos de gravedad.

Un año después se registraron otros dos incidentes en el mismo estadio queretano, en el que estuvieron implicados seguidores de los Gallos, los Pumas y el Cruz Azul. Dicho eventos fueron controlados por elementos de seguridad.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM

— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023