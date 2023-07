La cifra de muertos por tiroteo sube a 5 en Filadelfia; las autoridades ya investigan

Por Tassanee Vejpongsa

FILADELFIA, 4 de julio (AP).— Cinco personas murieron y dos niños resultaron heridos el lunes por la noche en un tiroteo aparentemente aleatorio en el que un hombre con chaleco antibalas disparó en las calles de Filadelfia, según la policía, en un nuevo caso de violencia armada en Estados Unidos.

Los tiroteos ocurrieron a lo largo de varias cuadras en Kingsessing, un vecindario del suroeste de la ciudad. Los agentes que se presentaron al lugar persiguieron al sospechoso, quien continuó disparando y fue detenido en un callejón luego de rendirse, dijo la Comisionada de policía Danielle Outlaw en conferencia de prensa.

En un primer momento no había relación conocida entre las víctimas y el agresor, que tenía un chaleco blindado, varios cargadores, un “fusil tipo AR”, una pistola y un dispositivo para escuchar la radio policial, indicó la funcionaria.

A los agentes se les marcó el alto alrededor de las 20:30 horas y se recibieron varios reportes de disparos en Kingsessing. La policía encontró a algunas de las víctimas, y cuando les brindaban atención escucharon más detonaciones, dijo Outlaw. La policía dijo luego a Fox 29 que se había encontrado una quinta víctima, un varón que había sido perseguido hasta su casa y asesinado a tiros. Se encontraron casquillos fuera de la casa.

El sospechoso fue identificado como un hombre de 40 años. Otra persona se encontraba detenida y podría haber devuelto el fuego al sospechoso, aunque la policía desconocía si había una relación entre las dos personas, dijo Outlaw.

Outlaw dijo que la escena abarcaba de dos por cuatro cuadras y señaló que en el lugar se encontraron decenas de casquillos de bala.

“Se puede ver que hubo varias escenas”, dijo Outlaw. “Estamos investigando la zona para obtener todo lo que podamos, identificar a testigos, identificar dónde se ubican las cámaras y hacer todo lo posible para entender el por qué”, indicó Outlaw.

Celebratory gunfire is illegal, dangerous, and can lead to property damage, serious bodily injury, and even death. @PhillyPolice has a zero tolerance stance on this issue, and we implore #4thofJuly revelers to celebrate responsibly. Remember: what goes up, must come down. pic.twitter.com/mMu54zBkbt

— Danielle M. Outlaw (@PPDCommish) July 3, 2023