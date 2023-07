Ebrard propone consulta para reforma a SCJN; Sheinbaum se reúne con empresarios de NL

Adán Augusto denunció un intento de boicot a su asamblea informativa en Reynosa, Tamaulipas; mientras tanto, Noroña y Monreal, responden amenaza de Marcelo Ebrard de salirse del partido.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- La y los aspirantes presidenciales continúan con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puesto que desembocará en la candidatura presidencial para 2024.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ES CLAVE PARA DESARROLLO DEL PAÍS: SHEINBAUM

La exjefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con investigadores y académicos; así como con empresarios del estado de Nuevo León, estado al que llegó este martes.

A las 12:00 horas, la aspirante a la candidatura presidencial acudió a la Biblioteca Raúl Rangel Frías para participar en un diálogo con investigadores y académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

En dicho encuentro, destacó la necesidad de la inversión en ciencia y tecnología por parte de la iniciativa privada, ya que consideró que es una de las estrategias más importantes para garantizar la construcción de un futuro con bienestar social.

Dicha inversión, añadió, debe focalizarse en la construcción de mayores espaacios para la formación de nuevos científicos, académicos e investigadores ya que señaló a gobiernos pasados por privatizar la educación y otros derechos fundamentales para ser “dirigidos únicamente para aquellos sectores de la sociedad con privilegios”.

‘’México no solo necesita astrónomos, ingenieros, ingenieras, médicos, sino también queremos historiadores que sigan reflexionando sobre la historia nacional, necesitamos el desarrollo de las grandes humanidades, de la literatura, de las artes y para ello la inversión es fundamental para el desarrollo nacional’’, añadió.

Tuve la oportunidad de platicar con empresarios regiomontanos agrupados en la @caintra_nl. Hablamos del futuro de Nuevo León y del país, de las inversiones, relocalización de empresas; de MIPYMES y otros temas. ¡Una muy buena reunión! pic.twitter.com/nlIqtBzC9j — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 4, 2023

Previo a dicho encuentro académico, Claudia Sheinbaum se reunión con empresarios neoleoneses agrupados en la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), con quienes compartió experiencias e ideas en materia de seguridad, digitalización e inversión privada durante el tiempo en que laboró como Jefa de Gobierno de la capital del país.

Además, este mismo día se encontró con el Dr. Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quien le regaló una playera del equipo de futbol de los Tigres.

EBRARD PROPONE CONSULTA SOBRE REFORMA AL PODER JUDICIAL

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, propuso una consulta pública para determinar si la población quiere que haya una reforma al Poder Judicial de la Federación, esto dentro del marco de las recientes diferencias que ha tenido el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante un foro realizado por la revista Proceso, el exfuncionario dijo que fue cuestionado por ciudadanos sobre la relación entre el Poder Ejecutivo con el Judicial, a lo que señaló que éste debe de funcionar en independencia, como los otros dos poderes, ya que no lo está en su totalidad.

“El Poder Judicial se encuentra en crisis profunda, es un poder muy orgánico desde su propio diseño, tiene que ser un poder independiente del Ejecutivo y el Legislativo porque actualmente no lo es en su totalidad. Sus nombramientos se relacionan con el Ejecutivo y el Legislativo”, aseguró.

Es por ello que propuso que debería de plantearse una consulta para determinar una posible reforma judicial, con el fin de brindarle más control al pueblo sobre dicho poder.

“La pregunta de fondo es cuál es la rendición de cuentas respecto al conjunto de la sociedad y eso lo vamos a tener que abordar, no una rendición al ejecutivo ni al legislativo, sino a la sociedad”, añadió.

AUGUSTO DENUNCIA BOICOT A ASAMBLEA EN REYNOSA, TAMAULIPAS

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, denunció que Luis Miguel Islas, delegado regional de la Secretaría del Bienestar en Tamaulipas, intentó boicotear la asamblea informativa que el morenista encabezó en Reynosa.

El exfuncionario aseguró que Islas repartió paquetes de despensas a la gente con el objetivo de desalentar la asistencia de la población a la asamblea informativa que hizo este martes Augusto López por motivo de sus recorridos por el país como parte del proceso interno de designación del candidato de la izquierda para 2024.

“Hoy hay un Gobierno distinto, pero hay quienes no le hacen caso y continúan con las viejas prácticas, y aquí lo denuncio públicamente: Luis Miguel Iglesias es el delegado regional de la Secretaría del Bienestar en Tamaulipas. Ahí andaba a unas cuadras de aquí repartiendo despensas para que la gente no viniera a esta asamblea informativa”, dijo.

En 2006, unas élites abusivas que se sentían dueñas del país, utilizaron a un espurio para robarse la Presidencia de la República. Declararon una guerra absurda, y le hicieron mucho daño a México: pero el pueblo los sacó finalmente del poder. Solo el pueblo organizado puede… pic.twitter.com/i6v7twJfhV — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 4, 2023

Aseguró que cuetna con pruebas en videos donde supuestamente se observa al funcionario solicitar a la gente que no se presente al evento, a cambio de recibir los paquetes alimenticios como un obsequio.

Pese a lo ocurrido, expresó su confianza en el Gobernador Américo Villarreal para tomar medidas pertinentes y así evitar que “esas cosas, propias del pasado autoritario y antidemocrático”, vuelvan a ocurrir.

“Yo sé, porque lo conozco, porque lo ayudamos, que Américo es distinto, va a hacer justicia y va a cortar de tajo con todas esas cosas, porque eso es el pasado. Tanto que sufrió el pueblo de Tamaulipas, para que hoy todavía queden algunos cuantos haciendo lo mismo”, agregó.

Tras concluir el encuentro con nuestras compañeras y compañeros de Ciudad Victoria, contabilizamos ya 40 asambleas informativas realizadas en 12 estados del país, y todo en tan solo 16 días. Al rato estaremos en Ciudad Mante, y mañana iniciaremos en Veracruz: no vamos a bajar el… pic.twitter.com/3RsfQlMcZu — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 4, 2023

“YA NO ES HORA” DE AMAGAR CON SALIR DEL PARTIDO: MONREAL SOBRE EBRARD

A su llegada a Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, el Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila reafirmó su compromiso con respetar el resultado de la encuesta interna de Morena y sus partidos aliados, incluso si él no es elegido.

Durante una conferencia de prensa, hizo alusión a las recientes declaraciones de su contrincante Marcelo Ebrard, quien en días recientes reveló que, en caso de que detectara una manipulación en el resultado de la encuesta, saldría de Morena.

Recordó que cada uno y una de los aspirantes aceptó los acuerdos establecidos por la dirigencia del partido, por lo que exhortó a que se demostrarara congruencia con lo pactado.

Puerto Vallarta, agradezco su entusiasmo y recibimiento en el corazón de esta gran ciudad. Les entrego mi compromiso y mi palabra de que continuaré con este proceso para el bien de México. pic.twitter.com/yrqvYrGVo5 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 4, 2023

“Ya no es hora” de amagar con salirse si no le favorecen, resaltó Monreal.

“Sin reconciliación no hay nación, creo que perdemos demasiada energía si nos enfrentamos, podemos llegar a la misma meta sin renunciar a los principios, sin renunciar a la ideología, unidos en lo fundamental”, agregó.

Por lo mismo, hizo un llamado a no rendirse durante estos 60 días y continuar con los recorridos por el país “hasta donde nos alcance”.

NOROÑA LLAMA A EBRARD A SEGUIR EN CONTIENDA; “HAGO ‘PINOLE’ A XÓCHITL GÁLVEZ EN DEBATE”, ASEGURÓ.

El Diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, pidió a sus contrincantes en la contienda electoral que “sean serios” y no equivocarse como Marcelo Ebrard, quien expresó recientemente su intención de romper la unidad en caso de que hubiera trampa en el resultado de la encuesta.

Durante una conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo, el legislador llamó a Ebrard a que siga participando en la contienda y no piense en la división, ya que eso lo calificó como un acto irresponsable.

El aspirante recalcó que aunque ganen “a la mala”, apoyará al ganador de la encuesta, pero reiteró que el triunfante será él mismo.

Dicho comentario viene en relación con su reitarada queja con sus contrincantes, quienes han derrochado gran parte de su presupuesto en espectaculares y publicidad, hecho que reportará en una carta a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena.

Por el otro lado, luego de que la Senadora panista Xóchitl Gálvez se registrara como precandidata desde la oposición, declaró que él “le hace pinole” a la legisladora en un debate.

“A mí no me va a ganar la oligarquía, conmigo no van a poder porque yo en el debate soy implacable contra los adversarios y que sea mujer no evitará que yo sea implacable”, expresó.

Rueda de prensa en Cancún. pic.twitter.com/u4XwKHHCM8 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 4, 2023

Aseguró que Gálvez, pese a sus orígenes, le “ha dado la espalda” al pueblo, por lo que no es una persona adecuada para encabezar el Gobierno de México.

“Ellos [la oposición] hicieron un análisis y lo que está pesando es que seas pueblo, que hayas salido de abajo y la diferencia es que yo he estado siempre con el pueblo y la Senadora Gálvez le dio la espalda a su origen votando cualquier cantidad de cosas en contra del pueblo”, agregó.