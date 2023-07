El INAI obtiene certificación en la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015).

La certificación, que es impulsada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se otorga a las instituciones que adoptan de manera voluntaria prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las personas trabajadoras.

El 31 de mayo de este año, el INAI obtuvo tal certificación por un periodo de cuatro años, la cual fue entregada físicamente, el lunes pasado, a la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, por el Organismo Certificador Factual Services S.C., representado por Marco Antonio Heredia Duvignau.

En su intervención, Ibarra Cadena recordó que el INAI, desde su diseño institucional, es un ejemplo de equidad que contribuye a la eliminación de distintos estereotipos de género, sesgos sexistas y las diversas formas de discriminación que trastocan la necesaria igualdad laboral.

“La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación resulta fundamental, porque tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para que los centros de trabajo instrumentemos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, lo que nos coloca en un piso mínimo, en un punto de partida, no en un punto de llegada para lograr la igualdad de trato, pero también la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras”, subrayó.