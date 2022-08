Clubes de golf gastan millones de litros de agua: Conagua les asignó 44 concesiones

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– Los clubs de golf, privados y afiliados a la Federación Mexicana de Golf adonde acude la élite política y empresarial, gozan al menos de 8 millones 05 mil metros cúbicos al año de aguas nacionales (253 litros por segundo) a través de concesiones vigentes otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documentadas en el Registro Público de Derechos de Agua de los noventa a 2021.

Esta cantidad equivale a más de los 200 litros por segundo (6 millones 307 m3/año) que la industria de Nuevo León está aportando de pozos para los hogares y negocios del área metropolitana que llevan cuatro meses con tandeo y con la prohibición gubernamental de regar jardines ante la sequía que se expande en la región norte.

Un campo de golf mide en promedio 60 hectáreas, lo que requiere 200 millones de galones al año (757 millones de litros), plantea la consultora de gestión de agua Fluence. Jesús Topete, secretario del comité de responsabilidad social de la Federación Mexicana de Golf, dijo en entrevista con SinEmbargo que en el país hay unos 300 clubs de golf, pero los 172 afiliados a la Federación cuentan con plantas tratadoras para regar sus campos con aguas residuales o usan agua marina en los de las zonas costeras, por lo que el agua nacional concesionada potable la emplean para los baños, regaderas y restaurantes de los clubs.

Entre los campos afiliados está el Club Campestre Monterrey que tiene 349 mil 200 m3/año de agua subterránea (11 l/s) a partir de una asignación (2NVL102519/24EMGE95) en mayo de 1996. Se ubica en San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos del país.

“El cien por ciento de los clubes de golf ya tienen construida su planta de tratamiento de aguas negras. Los campos no se riegan con agua potable, sino con aguas residuales tratadas”, aseguró Topete. “El agua potable, las concesiones de Conagua, son específicamente para restaurantes y baños”.

Pero no todos los clubs, sobre todo los turísticos, están afiliados a la Federación que dice contar con plantas tratadoras. En junio, vecinos de la “Hacienda Misiones” en Santiago, Nuevo León, publicaron un video donde se observan aspersores regando durante el día el pasto de golf para conservar su estético verdor. Para el 25 de julio, tras una inspección de autoridades hídricas y la amenaza del Gobernador Samuel García de cortarles el suministro si no era con agua tratada, otro video mostró cómo se regó el campo durante la madrugada. Los vecinos sospechan que cuentan con pozos clandestinos.

A estos clubs privados con costosos accesos, como muestran las revistas del corazón, acuden líderes empresariales o políticos para hacer relaciones públicas mientras le atinan a los 18 hoyos a lo largo de decenas de hectáreas verdes, entre ellos, el Diputado y exgobernador de Coahuila Rubén Moreira o el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas.

Desde el Club de Golf en la Ciudad de México, el expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988) dijo hace unos años en entrevista con TV Azteca: “[En un campo de golf] se habla de trabajo y de negocios, pero la solución se encuentra en las oficinas. Aquí se cambian impresiones”.

En ese Club de Golf, contó Jesús Topete de la Federación Mexicana de Golf, cuentan con una planta tratadora para el pasto y con otro tratamiento terciario para baños y mijitorios. “El siguiente paso sería, pero eso todavía no nos lo permite la ley, potabilizar para usarlo en regaderas y consumo humano”, aseveró. Además, destacó, el club está ubicado sobre una zona volcánica que recarga el acuífero subterráneo del Ajusco, al sur de la ciudad. “El agua que llueve y se infiltra en nuestro campo ayuda para la recarga del acuífero”, dijo.

Considerando el mayor volúmen de aguas nacionales concesionado a clubs de golf, en el REPDA de Conagua destacan tres afiliados a la Federación Mexicana de Golf que asegura tener plantas tratadoras: el Club Campestre Lomas de Cocoyoc, en Morelos, con un millón 218 mil m3/año; seguido del Paraíso Country Club en Morelos, con 875 mil 530 m3/año, que cobra 150 mil pesos de inscripción; y el Club de Golf Malinalco, Estado de México, con 788 mil 400 m3/año, como muestra la tabla. Es decir, los tres jalan 91 litros por segundo.

PRIORIDADES DE USO DE AGUA

Este año la Conagua reporta que el 48 por ciento del país está en sequía al corte de julio. El estiaje extremo se concentra en el norte, donde se reportan muertes por calor y tandeos de agua en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para mitigar el déficit del recurso en Nuevo León, cuyas dos principales presas están semivacías, y prohibió dar más concesiones para ciertos sectores en la región norte abrasada por la canícula. También, dijo, se está analizando pedir al Legislativo reformar la salinista Ley de Aguas Nacionales para tener un mejor control de las concesiones.

“Conagua ya no va a otorgar concesiones, pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales. En algunos casos. Por ejemplo, la minería, fracking”, dijo esta semana en Palacio Nacional. “Ya hay que pensar que no sólo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso productivo, como el gas, pero no nada más el capital”.