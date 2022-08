Pelosi se reúne líderes de Corea del Sur como parte de su gira tras visita a Taiwán

Por Hyung-Jin Kim y Huizhong Wu

SEÚL, Corea del Sur, 4 de agosto (AP).— La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunirá el jueves con líderes políticos surcoreanos, un día después de su visita de gran notoriedad a Taiwán reiterando el compromiso “férreo” de Washington con la defensa de la democracia en la isla autónoma a pesar de las vehementes protestas de China.

Las tensiones regionales aumentaron luego de la visita de Pelosi a Taiwán y China se prepara para realizar sus mayores maniobras militares en el entorno de la isla en más de un cuarto de siglo como respuesta.

China y Taiwán, que se dividieron en 1949 tras una guerra civil, no tienen relaciones diplomáticas oficiales, pero sí vínculos comerciales por miles de millones de dólares.

Today, our Congressional delegation had the special privilege of greeting members of the South Korean honor guard. Their selfless service is crucial to protecting the Korean people – and to safeguarding Democracy for generations to come. pic.twitter.com/l1xzEah6TJ

Pelosi y los congresistas que forman parte de su delegación volaron a Corea del Sur el miércoles por la noche como parte de su gira por Asia, que los llevó a Singapur, Malasia y Taiwán. La última parada será Japón.

El jueves, Pelosi se reunirá con Kim Jin Pyo, presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, y otros funcionarios del Parlamento para conversar sobre seguridad regional, cooperación económica y problemas climáticos, según la oficina de Kim.

Más tarde en el día, Pelosi planea visitar un área en la frontera entre las Coreas controlada en forma conjunta por Corea del Norte y el Comando de la ONU encabezado por Estados Unidos, dijo un funcionario surcoreano que solicitó guardar el anonimato porque carece de autorización para hablar con la prensa sobre el asunto.

When asked, “What gives me hope?” I always say: “I have hope in young people.”

It was a joy to meet with our next generation of leaders in Seoul today. They are our future – and our future is bright. pic.twitter.com/MzJWN3obiL

