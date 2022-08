China eleva tensiones al lanzar “ataques de precisión con misiles” cerca de Taiwán

BEIJING (AP) — China dijo que realizó “ataques de precisión con misiles” en el estrecho de Taiwán este jueves, dentro de unas maniobras militares que han elevado las tensiones en la región a su nivel más alto en décadas.

Beijing había anunciado antes en el día el inicio de unos ejercicios militares en los que participan la armada y la fuerza aérea, entre otros departamentos, en seis zonas alrededor de Taiwán, que el Gobierno chino reclama como un territorio propio que debe anexionar por la fuerza si fuese necesario.

Las maniobras estuvieron provocadas por la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, esta semana, y buscan alertar de la amenaza china de atacar a la república insular autónoma. Además de aislar a Taiwán diplomáticamente, avisó que podría iniciar represalias militares por las medidas para consolidar su independencia de facto con el respaldo de aliados clave como Washington.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que rastreó el lanzamiento de misiles chinos de la serie Dongfeng desde las 13:56 horas del jueves. En un comunicado, las autoridades taiwanesas explicaron que emplearon varios sistemas de vigilancia de alerta temprana para monitorear los proyectiles, que se dirigieron a aguas al noreste y del suroeste de la isla.

Antes en el día, el Ministerio taiwanés explicó que sus fuerzas estaban en alerta y monitoreaban la situación al tiempo que trataban de evitar una escalada de las tensiones. Además, se han realizado simulacros de defensa civil y se colocaron avisos en los refugios antiaéreos asignados.

El “comportamiento irracional” de China trata de alterar el statu quo y perturbar la paz y la estabilidad regionales, apuntó el Ministerio.

“Las tres ramas del servicio combinarán sus esfuerzos con toda la población para salvaguardar de forma conjunta la seguridad nacional y la integridad territorial”, al tiempo que se adaptan a la situación a medida que avance, añadió el comunicado.

The Eastern Theater Command Army of the Chinese People's Liberation Army (PLA) on Thursday conducted long-range live-fire drills targeting designated areas on the eastern part of the Taiwan Strait and achieved desired results pic.twitter.com/mYfj73q4Fp

— China Xinhua News (@XHNews) August 4, 2022