Charlotte echa al Cruz Azul de la Leagues Cup por penales; Querétaro elimina a Pumas

Ciudad de México, 3 de agosto (AP).- Por falta de pegada, Cruz Azul y Pumas no pudieron sortear sus enfrentamientos respectivos ante Charlotte FC y Querétaro. Ahora tendrán que volver a casa lamentándose por una eliminación anticipada en la Leagues Cup.

La Máquina perdió 4-3 en penales ante Charlotte, que se apoyó en Kristijan Kahlina, su guardameta que atajó tres penales, incluyendo uno en la prolongación de la tanda. Mientras, los universitarios perdieron 1-0 ante los Gallos Blancos.

Kahlina le detuvo intentos a Uriel Antuna, al argentino Rodolfo Rotondi y al colombiano Kevin Castaño para darle el pase a su equipo a la siguiente fase, donde se enfrentará al Houston Dynamo.

Cruz Azul se fue del torneo con apenas un triunfo, una derrota ante el Inter Miami y el revés en los penales ante Charlotte.

Se trata de un mal resultado para el equipo del brasileño Ricardo Ferretti, que arribó a Estados Unidos buscando lavarse la cara luego de un mal arranque en el torneo Apertura de su país, donde se ubica último luego de las primeras tres fechas.

“Uno queda con una especie de amargura por lo que hacen los muchachos durante casi 100 minutos, pero no podemos culminar jugadas y esto nos duele mucho porque se jugó bien adecuadamente ante un rival que tiene cosas buenas y los superamos, pero no concretamos”, dijo Ferretti.

El mal paso del club desató rumores sobre una posible destitución de Ferretti, quien está apenas en su primer torneo completo al frente del equipo.

Ferretti, uno de los entrenadores más laureados de México con siete títulos de liga, nunca ha sido despedido desde que comenzó su carrera como entrenador en 1991.

Aunque aceptó el dolor de la derrota, Ferretti dijo que las eliminaciones de otros equipos mexicanos en el torneo deben ser evaluadas correctamente.

“Nosotros apenas llevamos tres partidos jugados (en la Liga MX), estamos tratando de conjuntarnos y los equipos de la MLS llevan más de 30 partidos jugados. Además, creo que ustedes (prensa) aunque creen que los americanos y canadienses juegan con cocos y no, han evolucionado mucho”.

Pumas, otro de los equipos más populares en México quedó fuera cuando Ángel Sepúlveda anotó en el complemento y después el portero Fernando Tapia detuvo un penal para preservar la ventaja.

Sepúlveda recibió una pelota dentro del área los 73 minutos y prendió una volea que dejó sin oportunidad al portero Gil Alcalá para el único tanto del encuentro.

Dos minutos más tarde, Tapia le detuvo un penal al argentino Eduardo Salvio para mantener arriba a los Gallos Blancos, que sorprendieron al salir vivos de fase grupal y ahora se medirá ante Nueva Inglaterra.

Pumas, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, perdió su segundo partido de Leagues Cup y volverá a casa a planear la continuación del Apertura

La derrota de los universitarios se suma a la de Chivas y Cruz Azul para dejar a la Leagues Cup sin tres de los cuatro equipos más populares de México.

Pumas perdió con Montreal en su presentación, luego derrotó al DC United para avanzar y ante Querétaro partió como favorito, pero no pudo patentarlo.

Mohamed, igual que Ferretti, minimizó las eliminaciones de los equipos mexicanos en el torneo.

“Es normal que ocurra algo así porque estás 20 días fuera, como en un mundial, no es lo mismo que estar en casa. Si fuese visita recíproca no sería lo mismo. No es un enfrentamiento justo”, dijo el entrenador.