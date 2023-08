AMLO no teme por su seguridad: “La oposición es política, no tiene mayor perversidad”

López Obrador insistió en que la molestia de sus adversarios obedece a que en los gobiernos anteriores estaban sacando provecho por los privilegios que ya no tienen. Sin embargo, aseguró que los ataques en su contra no pasarán de insultos.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– Tras las especulaciones de políticos y periodistas sobre un hipotético atentado contra la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay nada que temer” de ataques a su integridad física, porque tiene la conciencia tranquila y sus adversarios no pasan de los insultos en su contra.

“Tengo mi conciencia tranquila. No tengo ningún temor, porque los adversarios se porten bien, no pasan de insultos, no hay mayor perversidad”, subrayó el Presidente de la República, quien dijo que los ataques que recibe sólo son “una molestia de tipo político, de tipo ideológico”.

“No hay nada que temer. Nada. Y también eso de los guardaespaldas o los carros blindados. Cuando se trata de crímenes de Estado o de crímenes con autores intelectuales que tienen que ver con los intereses creados, aunque se ande rodeado de guardaespaldas, es muy difícil que no cumplan con su misión. Miren lo que le sucedió al presidente Kennedy y nunca se supo a ciencia cierta quiénes fueron los autores intelectuales. Porque cuando se trata de crímenes de Estado es my difícil. Miren la manera tan vil que asesinaron al candidato Luis Donaldo Colosio. Eso es un atraso para los pueblos. Hay que seguir adelante”.

En su conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador insistió en que la molestia de sus adversarios obedece a que en los gobiernos anteriores estaban sacando provecho por los privilegios que ya no tienen.

“Pero son relativamente pocos. La mayoría, incuso de los potentados en Mexico, están haciendo negocios lícitos, con ganancias razonables”, subrayó el Presidente, quien recordó que los bancos obtuvieron, el año pasado, ganancias por 230 mil millones de pesos.

“Por eso dije en el Zócalo, recordé el dicho campesino de cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro”.

AMLO revela que no teme por su seguridad. El presidente @lopezobrador_ aseguró no tener ningún temor, pues a pesar de las diferencias con sus adversarios, aseguró que "se portan bien, no pasan de insultos" y las molestias que causan son por diferencias políticas e ideológicas. pic.twitter.com/RI8FNKQSrg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 4, 2023

El mandatario federal consideró que su mayor blindaje es el pueblo de México, así como su conciencia, que es su tribunal.

“El pueblo, bueno lo más importante es mi conciencia, ese es mi tribunal. Por eso me pueden estar insultando y si estoy bien con mi conciencia, estoy bien conmigo mismo. ¿Qué es la felicidad? Siempre lo digo, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”, insistió López Obrador.