Mark Margolis, el actor de Breaking Bad y Scarface, muere a los 83 años

Por Corina González

Ciudad de México, 4 de agosto (ASMéxico).- El actor Mark Margolis, conocido por interpretar a Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul, ha fallecido a los 83 años. De acuerdo con Variety, el intérprete murió el jueves en el Hospital Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York. Su hijo, Morgan Margolis, anunció la noticia.

MARK MARGOLIS Y SU INTERPRETACIÓN DE HECTOR SALAMANCA

Margolis dejó una huella inolvidable en el universo creado por Vince Gilligan sin apenas diálogo en la serie Breaking Bad, papel por el que fue nominado a un premio Emmy en 2012. Margolis interpretó a un antiguo capo de la droga que continúa en el negocio del tráfico de metanfetamina en Albuquerque desde su hogar de ancianos.

We join millions of fans in mourning the passing of the immensely talented Mark Margolis, who – with his eyes, a bell, and very few words – turned Hector Salamanca into one of the most unforgettable characters in the history of television. He will be missed. pic.twitter.com/gVt8IzxgPw

— Breaking Bad (@BreakingBad) August 4, 2023