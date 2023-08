De cómo la defensa de Donald Trump construyó argumentos utilizando electores falsos

Por Farnoush Amiri

Washington, 4 de agosto (AP).— El papel que listas falsas de votantes colegiados desempeñaron en el intento desesperado de Donald Trump de aferrarse al poder tras su derrota en los comicios de 2020 se encuentra en el centro de una imputación de cuatro cargos contra el expresidente dada a conocer el martes.

El tercer caso penal contra Trump detalla, entre otros cargos, lo que los fiscales dicen fue un intento masivo durante meses para “debilitar, obstruir y hacer fracasar” el proceso federal para certificar los resultados de unas eleciones presidenciales, el cual culminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La imputación de 45 páginas afirma que, cuando Trump no pudo convencer a funcionarios estatales para que inclinaran ilegalmente las elecciones a su favor, él y sus aliados republicanos comenzaron a reclutar una lista de compromisarios falsos en siete estados muy disputados —Arizona, Georgia, Michigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin— con el fin de que firmaran falsamente certificados en los que se afirmara que él, no el demócrata Joe Biden, había ganado en sus estados.

Aunque a la larga los legisladores ignoraron dichos certificados, fiscales federales dicen que todo ello formó parte de “un plan corrupto para socavar las funciones del Gobierno federal al impedir que los votos de los votantes colegiados que sufragaron por Biden fuesen contados y certificados”.

Aquí presentamos un vistazo más profundo a la forma en que el plan se desenvolvió, según la imputación:

DE “ESTRATEGIA JURÍDICA” A “PLAN CORRUPTO”

El plan para el uso de compromisarios falsos comenzó en Wisconsin, alegan los fiscales, con un memorándum de Kenneth Chesebro, un abogado que estaba asesorando a la campaña de Trump en esa época para hacer frente a las impugnaciones jurídicas.

Cheseboro redactó el memo a mediados de noviembre de 2020, en el cual se le pedía a los simpatizantes de Trump en Wisconsin reunirse y votar por él, en caso de que el litigio de la campaña en el estado resultase victorioso.

Pero menos de un mes después, “en una aguda desviación”, se emitió un nuevo memo en el que se exhortaba a extender la estrategia a otros estados clave, creando listas de “votantes colegiados fraudulentos” para Trump.

El objetivo final, según los fiscales, era “impedir que Biden recibiera los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para asegurar la presidencia el 6 de enero”.

RECLUTANDO Y CONSERVANDO A COMPROMISARIOS FALSOS

Después de que el plan fue ampliado para incluir a seis estados, Trump y el abogado John Eastman le pidieron a Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, que ayudara a la campaña de Trump a reclutar a los votantes colegiados en los estados elegidos.

Los dos hombres, según los fiscales, “le explicaron falsamente” a McDaniel que los compromisarios sólo serían utilizados si las demandas de Trump para impugnar las elecciones tenían éxito. McDaniel accedió a ayudar.

A medida que los votantes colegiados de Trump se preparaban para una reunión el 14 de diciembre, en la que compromisarios estatales se reunieron en sus capitolios respectivos para certificar los resultados de los comicios, algunos se sentían preocupados. Los votantes colegiados falsos le dijeron a Rudy Giuliani y a otros asesores de Trump en una conferencia telefónica que tenían sus reservas con respecto a firmar un certificado que los presentaría como compromisarios legítimos para el estado.

De acuerdo con la imputación, Giuliani “les aseguró falsamente” que su certificado sólo sería utilizado si el litigio de Trump salía airoso en los tribunales.

Pero ganar en la Corte nunca estuvo en el plan, según los fiscales.

Chesebro escribió en un correo electrónico el 13 de diciembre que la estrategia “no era usar los compromisarios fraudulentos sólo en caso de que el litigio del demandado obtuviera éxito en uno de los estados objetivo”. En lugar de ello, escribió, “el plan era presentar falsamente las listas fraudulentas como una alternativa a las listas legítimas en los procesos de certificación en el Congreso”.

