Detención de Fiscal no es política, sino de justicia: Claudia; Ebrard inaugura torneo

Monreal insistió que el proceso interno comenzó con “piso disparejo”; Noroña discutió con un periodista en una rueda de prensa sobre los libros de la SEP.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- La y los precandidatos a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación continuaron este viernes con su gira alrededor del país en la recta final del proceso interno, pues las visitas culminarán a finales de este mes.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

GOBIERNOS DE LA 4T HAN HECHO SOCIEDAD MÁS INCLUYENTE: SHEINBAUM

La exjefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este viernes con personas con discapacidad durante su visita a Pachuca, en el estado de Hidalgo.

Destacó la importancia de una sociedad incluyente, en la cual nadie sea discriminado por su condición, ya sea por alguna discapacidad, color de piel, posición socioeconómica, etc., a lo que afirmo que la Cuarta Transformación apela a la inclusión de todas y todos.

“Requerimos ampliar los espacios de participación, las necesidades educativas de las personas con discapacidad, las necesidades de salud, las necesidades en el espacio público”, comentó.

Me invitaron diversas asociaciones de personas con discapacidad para reunirme con ellas en Hidalgo. Hablamos de los apoyos que da el Gobierno de México y algunos estados, pero también me solicitaron hacer un grupo de trabajo para definir estrategias que fortalezcan sus derechos.… pic.twitter.com/AHwl5ALD5L — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 4, 2023

Señaló que los gobiernos que siguen el paso de la Cuarta Transformación han generado nuevos programas y acciones para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectoa de la vida. Es un asunto de justicia, no de dádiva, puntualizó.

También propuso, luego de escuchar experiencias, ideas y necesidades de personas con discapacidad, establecer mesas de trabajo con el fin de discutir de manera conjunta acciones y políticas públicas que permita generar una sociedad más incluyente.

“Para nosotros, independientemente de la condición, el estado debe garantizar los derechos mínimos, básicos para poder vivir en bienestar, esa es la gran diferencia”, concluyó.

¡Llegamos al AIFA!

Hoy estaremos en Hidalgo. pic.twitter.com/6eDaXTo4Ar — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 4, 2023

Por otro lado, a razón de de la reciente captura de Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina, Claudia Sheinbaum negó que hubiera algún asunto político detrás de ello.

“No es un asunto político, es un asunto de justicia. La Fiscalía de la CdMx vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres”, dijo a la salida de una asamblea informativa.

Expuso que la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx) es una dependencia autónoma y que se trata de una aprenhensión solicitada por un Juez.

Además resaltó que “nunca más alguien que se dedique a la procuración de justicia podrá esconder un feminicidio”.

Al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, lo han perseguido los señalamientos desde su nombramiento en febrero de 2018, en el último tramo de la administración del exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien acusaron de imponerlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado para cubrirle la espalda luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades.

Desde entonces, Carmona Gándara también ha protagonizado sus propias polémicas. Ha enfrentado un proceso de desafuero, acusaciones del Gobernador Cuauhtémoc Blanco que lo vinculan con el crimen organizado, ligas que también fueron exhibidos en un reporte de inteligencia naval enviado al Ejército Mexicano y filtrado por el grupo de hackers “Guacamaya”, así como denuncias de simulación frente a casos como el asesinato del activista Samir Flores. Él lo niega todo.

De igual manera las investigaciones que ha emprendido la dependencia que encabeza han estado marcadas por distintas inconsistencias, como el feminicidio de Ariadna Fernanda López ocurrido en noviembre de 2022, donde en un principio la Fiscalía determinó que la causa de la muerte de la joven había sido una “broncoaspiración por consumo de alcohol”. A ello se suman las carpetas que “están en el olvido”, como la de las familias Thirión y Trejo, quienes piden que sus casos se conozcan para que el dolor que viven no lo pasen más personas.

La #FiscaliaCDMX informa que agentes de @PDI_FGJCDMX, en coordinación con @SEMAR_mx, aprehendieron al servidor público Uriel “N”, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia. En breve más información pic.twitter.com/HzZY8902KU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 4, 2023

EBRARD ASEGURA QUE SHEINBAUM LE COPIA

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que su contrincante en el proceso interno, Claudia Sheinbaum, le copia constantemente, esto a razón de la reciente publicación de la exmandataria sobre su estrategia de seguridad, algo que anteriormente hizo Ebrard con su Plan Á.N.G.E.L.

“Mándale copia a Claudia para que haga el suyo, se la pasa copiándome”, dijo durante su visita al pueblo San Bartolo Ameyalco, en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CdMx) —luego de inaugurar el torneo de fútbol “El Carnal del Barrio”.

Agregó que posteriormente hablará sobre sus planes para el tema de educación, a lo que le dio una pista de la fecha tentativa para cuando lo dé a conocer, esto refiriéndose a su playera blanca con número 24 que llevaba encima durante el evento.

Para salud, deporte. Un honor inaugurar el torneo el carnal del barrio: 198 equipos participando. Juego limpio y pasión !!! pic.twitter.com/2DY7OKtyVk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 4, 2023

Marcelo Ebrard respondió el pasado 2 de agosto al video de Claudia Sheinbaum donde presumía la estrategia de seguridad empleada en la CdMx cuando fue Jefa de Gobierno, plan que tiene para escalarlo a nivel nacional.

A pocas horas del video de Sheinbaum, Ebrard subió otro a sus redes sociales, donde dio respuesta a lo propuesto por la exmandataria capitalina.

Ebrard aplaudió la estrategia mostrada por Sheinbaum, aunque precisó que fue aquella que él, junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, diseñaron cuando desempeñaron los respectivos cargos de Jefe de Gobierno.

Además, señaló que su Plan Á.N.G.E.L. es una respuesta a las acciones consiguientes que se deben de aplicar en materia de seguridad, a lo que le cuestionó qué es lo que ella propone que siga.

“Hoy la cuestión es ¿qué es lo que sigue? ¿Qué otros pasos debemos dar? Pensemos en grande y llevemos al país al siguiente nivel”, dijo.

ADÁN AUGUSTO

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló en Chetumal que hay una estrategia política que realizan los demás aspirantes que consiste en el pago de encuestas que los beneficien.

“Desde luego que hay quienes tienen una estrategia y se la pasan pagando sus encuestas. Todas las encuestas que se pasan en medios y periódicos son llamadas encuestas anímicas para levantarle el ánima a quien la paga”, aseguró.

Asimismo, afirmó que él busca la simpatía y llegar a la cercanía con el pueblo mexicano, por lo que destacó su indiferencia a la necesidad de encuestas y al agrado de cúpulas gubernamentales.

Desde uno de los destinos apreciados de nuestra Patria, Playa del Carmen, celebramos la segunda asamblea del día. La Riviera Maya, con su belleza natural y su cultura ancestral, tiene un gran potencial para generar bienestar acompañado de justicia social. ¡En Quintana Roo,… pic.twitter.com/Xg4gmhBwVA — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 4, 2023

“Nosotros lo que queremos es entrevistarnos con el pueblo, con las cúpulas del Gobierno”, añadió.

Adán Augusto López , llegó a Playa del Carmen este viernes para hablar con ciudadanos y reiterarles que la pensión de los adultos mayores no será retirada en ningún futuro Gobierno morenista.

La Asamblea Informativa se llevó a cabo en Playa del Carmen como parte del proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación.

Palabra cumplida. Hoy regresamos a Quintana Roo, para continuar construyendo la Cuarta Transformación, en este estado hermoso que requiere un desarrollo sostenible, inclusivo y justo. Agradezco a las compañeras y compañeros de Chetumal, que nos entregan su tiempo, que nos… pic.twitter.com/Y8mBl3TdUq — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 4, 2023

El diario Por Esto!, al preguntarle sobre qué haría con la concesionaria Aguakan, ya que ha comunicado que impulsará que los mexicanos deben contar con el vital líquido, simplemente dijo desconocer sobre qué empresa sea.

MONREAL

Durante su visita a Mazatlán, como parte de su gira por el país el aspirante a la candidatura presidencial, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que continúa el piso disparejo en Morena.

“Sostengo desde que inició piso disparejo y no he cambiado de opinión, continúa el piso disparejo”, dijo.

En el Centro de Convenciones del puerto, el morenista dijo que el Gobernador Rubén Rocha Moya, es su amigo, y que le parece que ha cuidado las formas, al no relacionarse con los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena y aliados, cuando han visitado el estado.

“No ha intervenido groseramente en favor de nadie, ha dicho que respetará a todos los que vengan, y de mi parte siento respeto de él”, señaló.

Asimismo dijo que desde hace dos meses que visitó Culiacán, antes de iniciar el proceso interno de Morena no ha visto al mandatario, pero que continúan en contacto.

“Tengo rato que no lo veo aunque sí hablamos por teléfono de vez en cuando, no se ha alterado nuestra amistad y no se va a alterar”, añadió.

Conferencia de prensa en Mazatlán, Sinaloa. pic.twitter.com/YtfZkB7goL — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 4, 2023

NOROÑA SE ENFRENTA A PERIODISTA POR POLÉMICA DE LIBROS DE LA SEP

El Diputado Gerardo Fernández Noroña discutió con periodistas al preguntarle sobre los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante una conferencia de prensa realizada en Ciudad Madero, en Tamaulipas, el legislador petista respondió a comentarios y preguntas de reporteros refiriéndose a las posturas de la oposición con respecto a los nuevos materiales escolares que han sido objeto de críticas.

“La sociedad de padres de familia, no son los padres de familia: es una organización de membrete que es fascista y que se ha opuesto siempre a la educación pública, laica y gratuita”, dijo.

Conferencia de prensa en Ciudad Madero. pic.twitter.com/J6QnRfmhZb — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 4, 2023

Un periodista le cuestionó si alguien que no esté de acuerdo es fascista, a pesar de tratarse de un reportero.

“Si tú eres fascista, aunque seas periodista, eso no te quita lo fascista. Primero hablé de la organización, no de ustedes, pero si tú eres fascista”, contestó.

“Somos padres de familia”, replicó el periodista Jesús Bravo.

— Con información de RíoDoce y PorEsto