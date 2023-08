Fiscal de Morelos detenido ordenó a criminales seguir a exjefa de Gobierno y a Blanco

A finales de marzo y principios de abril pasado, Claudia Sheinbaum visitó el estado de Morelos. Cada uno de sus pasos, reuniones y encuentros fueron seguidos por el Fiscal Uriel Carmona Gándara, detenido el día de hoy.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo estuvo bajo vigilancia del grupo criminal que presuntamente encabezó desde la Fiscalía de Morelos, Uriel Carmona Gándara, detenido hoy por elementos federales por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia, revelan documentos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a los que tuvo acceso SinEmbargo.

Sheinbaum denunció a Carmona Gándara, herencia del exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, por fabricación de pruebas en el feminicidio de Ariadna Fernanda López, una joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México y hallada sin vida el 3 de noviembre en Morelos, crimen que la Fiscalía de Morelos atribuyó a una intoxicación etílica, aún cuando había evidencia que demostraba lo contrario. Eso desató una cascada de averiguaciones y de cuestionamientos del Gobierno y la Fiscalía de la Ciudad de México hacia Carmona Gándara.

A finales de marzo y principios de abril pasado, Claudia Sheinbaum visitó el estado de Morelos ante lo cual el Fiscal Uriel Carmona Gándara ordenó a Teodoro Ernesto Lavín Sodi, un empresario acusado de pertenecer a grupos criminales y quien está bajo investigación judicial, a andar “tras la gente de Sheinbaum”.

“Te vas a encargar a seguir (a) Blanco y compañía, quiero un informe diario”, le ordenó el Fiscal a Lavín Sodi por medio de conversaciones por WhatssApp. Días antes, el 31 de marzo le advirtió: “Y ya sabes que nadie toca ni pide nadie sin mi consentimiento. Y menos la carpeta de Adriana. Estamos?”.

En las mismas conversaciones a las que tuvo acceso este medio se exhibe cómo Uriel Carmona acordó el 6 de noviembre de 2022 con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, y el Alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, la manipulación del caso de Ariadna.

“Esa va a ser la mejor versión que se va a manejar Lic. No hay de otra se ahogó por borracha”, le escribe, por ejemplo, Urióstegui Salgado. “Pues a ver cómo salgo y digo esa pendejada, van a querer mi cabeza”, respondió el Fiscal.

Una misma plática sostiene con Raúl Israel Hernández Cruz, quien le dice: “Buenas noches, me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna. Se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento”. A lo que responde el Fiscal: “No creo que sea suficiente, pero es lo que tenemos”.

Precisamente esa versión fue desmentida por la Fiscalía de la Ciudad de México y por la Fiscalía General de la Justicia que determinaron que la joven murió por un golpe en la cabeza. El tema llevó a Claudia Sheinbaum a pedir que la FGR investigara a Uriel Carmona Gándara, quien se valió de presuntos criminales y funcionarios del estado para seguir los pasos de la aspirante presidencial.

El 31 de marzo, en una conversación con Raúl Leal Montes, expresidente municipal de Xoxocotla, el Fiscal le pregunta: “¿Ya está todo listo para recibir a la pinche flaca de Sheinbaum?”. Y agrega: “Ya se le olvidó el mensajito que le mandé”, a lo que Leal Montes le responde: “Como tú dices mi Lic, le está rascando los huevos al tigre”.

En otra plática del 1 de abril, le exige al Diputado local Alejandro Martínez Bermudez: “Hoy sólo te vas a dedicar a seguir a Sheinbaum”. Y de igual manera, le dice al Alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, en la misma fecha: “Mi estimado Lic. Arredondo te encargo a tu amiga que me la mantengas al margen. Que no venga a meter la nariz porque puede salir muy raspada. Y por supuesto un reporte muy minucioso de lo que vino a hacer. Y no me vayas a salir que vino a dar una plática, yo quiero saber lo que se habla con tu góber”.

Semanas antes de la orden del fiscal, Claudia Sheinabuam le tomó protesta al Alcalde morenista Rodrigo Arredondo, como vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C (AALMAC), durante la XXIV Asamblea Nacional que se celebró el 17 de marzo. Tal vez por esa situación, el Fiscal demandó el 2 de abril a Raúl Leal Montes mantener vigilado a Arredondo.

OTROS CRÍMENES Y ENCUBRIMIENTO

Al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, lo han perseguido los señalamientos desde su nombramiento en febrero de 2018, en el último tramo de la administración del exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien acusaron de imponerlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado para cubrirle la espalda luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades.

Desde entonces, Carmona Gándara también había protagonizado sus propias polémicas. Ha enfrentado un proceso de desafuero, acusaciones del Gobernador Cuauhtémoc Blanco que lo vinculan con el crimen organizado, ligas que también fueron exhibidas en un reporte de inteligencia naval enviado al Ejército Mexicano y filtrado por el grupo de hackers “Guacamaya”, así como denuncias de simulación frente a casos como el asesinato del activista Samir Flores.

Pero además, de acuerdo con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Ciudad de México, es cuestionada su investigación en otros casos como la investigación de la muerte de Erika Medina Moctezuma quien de acuerdo con diversas denuncias había denunciado agresiones de parte de su pareja y jefe, el regidor panista Fernando Carrillo Alvarado.

El pasado 27 de marzo, Erika Medina Moctezuma fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento El Mascareño, de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca. La versión de la Fiscalía señala un suicidio.

No obstante, en una conversación entre el Fiscal Uriel Carmona Gándara y Raúl Leal Montes, el Fiscal le “encarga” a su interlocutor el caso de “Ericka N” y sostiene que el regidor panista está “apadrinado”. Posteriormente el Fiscal le dice que el regidor ya hizo el “segundo pago”.

También se ha puesto en duda su desempeño por el feminicidio de la Diputada Gabriela Marín Sánchez, quien fue asesinada en medio de una disputa por una curul en el Congreso local.

Todo inició cuando Julio César Yáñez Moreno perdió su lugar en el Congreso local al fingir pertenecer a una comunidad indígena. Posteriormente su suplente, Juan José Yáñez Vázquez, murió por complicaciones de su salud. La curul debió asignársele a Gabriela Marín Sánchez, pero por acuerdos políticos se le dio a Roberto Carlos Yález Moreno, quien se registró como candidato de la comunidad LGBT por Morelos progesa. El caso fue resuelto por el Tribunal Electoral del estado que determinó que Gabriela Marín Sánchez tendría que asumir la diputación.

No obstante, el 5 de octubre fue asesinada, un crimen que el Fiscal calificó como una “venganza política”. En conversaciones con la Directora General del Instituto de Procuración de Justicia del Estado de Morelos, el Fiscal presiona para agilizar “una orden contra Yáñez”. No obstante, al final la funcionaria habla de que Yáñez, no especifica quién, quiere llegar a un acuerdo y enfatiza “no es nada despreciable lo que ofrece”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.