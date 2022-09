Oposición presentará acción de inconstitucionalidad contra reforma a GN, anuncia PAN

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer este domingo que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el Senado de la República también apruebe la iniciativa para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, líder nacional del blanquiazul, recordó que al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Morena “se le dio el voto de confianza aprobándoles por unanimidad que los militares pudieran participar por cinco años en la integración, formación y capacitación de la Guardia Nacional señalando que, en los primeros tres años de su aprobación se está haciendo exactamente lo contrario al mandato constitucional”.

Reprochó que se haya puesto a un militar al frente en lugar de un civil, así como la construcción de una policía militar y no una policía civil, lo cual, dijo, eso ocurre en las dictaduras. Además, consideró que con la “estrategia fallida de los abrazos” se ha doblegado al Estado mexicano frente al crimen, provocando que la violencia e inseguridad se expandan en todo el territorio nacional.

Las veces que sean necesarias diremos NO a la militarización de México, NO a la desmantelación de las policías civiles, que demuestran el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno morenista. https://t.co/xUts8KH3zj

El dirigente panista recordó que recientemente el PAN y los partidos integrantes de la coalición Va por México realizaron y firmaron “una moratoria constitucional” con el fin de impedir que el Presidente López Obrador y su partido Morena implementen más reformas constitucionales como la Reforma Electoral, y con ello “cuidar la democracia y la libertad, para garantizar los derechos humanos y particularmente, para evitar cualquier supuesto que siga militarizando el país”.

En ese sentido, indicó que no modificarán la Constitución, ya que “hasta ahora, dicho periodo de tiempo ha sido usado, en sentido contrario, para desmantelar las policías civiles, federal, estatales y municipales, llevando al país por el camino incorrecto de la militarización y de la fallida estrategia, que incrementó la violencia e inseguridad en gran parte del territorio nacional”.

“Las veces que sean necesarias le diremos no a la militarización de México, y más cuando vemos que desmantelaron las policías llevándonos hacia una militarización que ha representado un rotundo fracaso en la estrategia de seguridad. Por eso, la aprobación de Morena y sus aliados para imponer el control militar, administrativo y operativo sobre la Guardia Nacional es inconstitucional, una trampa para el Ejército y que demuestra que a López Obrador se le ha salido completamente de control la seguridad del país”, añadió.

Marko Cortés expresó que la aprobación en lo general y particular de la iniciativa en la Cámara de Diputados “es un riesgo muy alto para México”, pues afirmó que “con ello nos acercamos más a un régimen autoritario y nos alejamos de la democracia”.

Asimismo, señaló que con la iniciativa el mandatario López Obrador “busca que México se convierta en una dictadura igual que Venezuela, Nicaragua o Cuba”, por ello aseguró que Va por México “no lo va a permitir”. “Nosotros seguiremos confiando en la autonomía del Poder Judicial, que debe cumplir con la encomienda de proteger la Constitución y defender los intereses de todos los mexicanos y no los de un solo hombre”.

“El Presidente no entiende que el Poder de la Unión está dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. López Obrador no entiende que los ministros de la Corte representan otro poder, que deben ser autónomos y generar equilibrio, que su responsabilidad es cuidar a México, a la sociedad en general y hacer valer nuestra Constitución y no están ahí para atender los deseos de un solo hombre, que busca instaurar una dictadura”, sentenció.