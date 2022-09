Andy Ruiz y Luis Ortiz cumplen con la ceremonia de pesaje; se alistan para la pelea

Por Arnaldo Fernández

Los Ángeles, 4 de septiembre (LaOpinión).- Todo listo para el combate que estarán enfrentando Andy Ruiz contra el cubano Luis Ortiz en la Cryptocom Arena. En este sentido se cumplió con la ceremonia de pesaje en el que “Destroyer” marcó un total de 268.8 libras, mientras el pugilista cubano Luis Ortiz pesó 245.3 libras, así lo dio a conocer TV Azteca Deportes.

Andy Ruiz vuelve a subirse a los cuadriláteros luego de más de un año en donde se impuso en un careo a Chris Arreola, en aquella ocasión Ruiz dejó algunas dudas. Sin embargo, vuelve para enfrentar a Ortiz y espera que un triunfo le funcione como punta de lanza para buscar otra oportunidad que le permita ir por el cinturón del título mundial nuevamente.

La nota curiosa previo al combate son las más de 20 libras que saca Andy Ruiz a Luis Ortiz, aunque hay que decir que se observa más musculoso que en las anteriores presentaciones.

NUEVA OPORTUNIDAD PARA ANDY RUIZ

Para Andy Ruiz este combate representa su regreso y una nueva oportunidad de meterse en la crema del boxeo en su categoría y así lo hizo saber en sus declaraciones. “Me siento bien, y estoy extremadamente motivado por esta pelea. La primera ocasión que vi a Ortiz pelear en persona, mi padre me dijo que yo lo enfrentaría a él algún día. Ese día ha llegado”, dijo el mexicano.

“Lo que sucederá será un gran mensaje, no sólo para la gente, sino que también para demostrarme a mí mismo que yo puedo volver a contar con la oportunidad de ser campeón. Después de perder esos títulos se me rompió el corazón. No quiero perder esa chance y la aprovecharé al máximo, dando lo mejor de mí”, agregó “Destroyer”.

