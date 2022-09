La golfista Gaby López conquista el Dana Open y logra su tercer triunfo en LPGA

Ciudad de México, 4 de septiembre (AS México).- La golfista mexicana Gaby López conquistó el Dana Open del Ladies Professional Golf Association Tour (LPGA) celebrado en Ohio, Estados Unidos, consagrándose como la primera mexicana en ganar el Dana Open en 38 años.

La LPGA, la organización de golf profesional líder en el mundo para mujeres con membresía Tour & Teaching que representa a más de 50 países diferentes, informó la noticia a través de sus redes sociales.

Return to the Winner's Circle! 🏆@GabyLopezGOLF wins the 2022 Dana Open presented by Marathon! pic.twitter.com/TZeFbIRjhn

