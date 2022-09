Al menos 10 muertos y 15 heridos en un apuñalamiento múltiple en provincia de Canadá

Saskatchewan, Estados Unidos/ Madrid, España, 4 de septiembre (AP/Europa Press).— La policía canadiense informó este domingo que 10 personas murieron tras ser apuñaladas en incidentes registrados en 13 localidades de dos comunidades de la provincia de Saskatchewan, y que está buscando a dos sospechosos.

Quince personas han sido enviadas a hospitales tras los apuñalamientos ocurridos en varios lugares de la Nación Cree James Smith y en el pueblo de Weldon, al noreste de Saskatoon, dijo la Policía.

