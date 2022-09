VIDEOS: Brendan Fraser es ovacionado en Venecia por su papel en The Whale

En la cinta, el actor interpreta a Charlie, un hombre con obesidad que busca reconectarse con su hija.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo/AP).- Brendan Fraser, recordado por sus actuaciones encintas como La Momia, George de la Selva y Al diablo con el diablo, podría ser la gran revelación de este año luego de ser merecedor de una ronda de aplausos y ovaciones de ocho minutos en el Festival de Cine de Venecia por su papel en The Whale, de Darren Aronofsky.

La espectacular respuesta de la audiencia en el famoso festival de cine podría poner al actor en la mira como uno de los principales contendientes para disputar la estatuilla dorada por el Óscar a Mejor Actor.

The Whale, basada en una obra teatral de Samuel D. Hunter, es un drama psicológico que se estrenará el 9 de diciembre en Estados Unidos y para el que Fraser, de 53 años, pasó por toda una transformación física para interpretar a un hombre con obesidad.

Ver a Brendan Fraser llorar por la ovación de 6 minutos que recibió por su última película y recordar que ha luchado contra la depresión, sobrepeso, la muerte de su mamá, lesiones, divorcio, un abuso por parte de un periodista y que logró regresar… 👏🏻pic.twitter.com/tZ1YhWz32q — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) September 4, 2022

Brendan Fraser se merece el cielo ♥pic.twitter.com/HlhXeQP75F — Animations Park (@ParkAnimations) September 4, 2022

Me pone muy contento lo que le está sucediendo a Brendan Fraser.

A poco del estreno de THE WHALE o LA BALLENA, recibió ovación y aplausos de más de 6 minutos en el Festival de Venecia 👏🏼 Hay que agradecer mucho a un maestro como es Darren Aronofski pic.twitter.com/7LSBirQX16 — Tour Cinéfilo | 🍿🎬 (@MiClubCinefilo) September 4, 2022

La sinopsis oficial del filme es la siguiente: “Un profesor de inglés solitario que sufre de obesidad severa intenta volver a conectarse con su hija adolescente separada para tener una última oportunidad de redención”.

Fraser interpreta a Charlie, un profesor de inglés con un alma amable que pesa 600 libras (270 kilogramos). Si bien la película ya tiene expertos que predicen nominaciones al Óscar, Fraser está tratando de no pensar en si los premios están en su futuro.

“Solo estoy tratando de quedarme hoy”, dijo Fraser previo al estreno de la película.

Aronofsky había estado tratando de hacer The Whale desde hace unos 10 años. El directo recuerda vívidamente haber leído la reseña de The New York Times de la obra de Samuel D. Hunter, haber ido a verla y saber que tenía que conocer al escritor.

Una línea en particular le llamó la atención: “La gente es incapaz de no preocuparse”. Por eso, dijo, tenía que hacer la película.

Pero el casting presentó un desafío.

“Para gran dolor de Sam Hunter, me tomó 10 años hacer esta película y eso se debe a que me tomó 10 años elegir el elenco”, dijo Aronofsky. “Elegir a Charlie fue un gran desafío. Consideré a todos. Todas las estrellas de cine del planeta. Pero nada de eso realmente hizo click… No me conmovió. No se sentía bien”.

Luego, hace unos años, vio un tráiler de “una película brasileña de bajo presupuesto” con Fraser y “se encendió una bombilla”, dijo.

“Con mucho, creo que Charlie es el hombre más heróico que he interpretado”, dijo Fraser. “Su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacar eso de ellos”.

Se usaron prótesis para transformar a Fraser en Charlie, que rara vez se levanta del sofá.

“Necesitaba aprender a moverme absolutamente de una manera nueva. Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Incluso sentí una sensación de vértigo al final del día cuando se quitaron todos los electrodomésticos, como se sentiría al bajar de un barco en Venecia”, dijo Fraser. “Me dio un aprecio por aquellos con cuerpos similares. … Aprendí que necesitas ser una persona increíblemente fuerte, física y mentalmente, para habitar ese cuerpo”.

Además de Brendan Fraser, el reparto incluye a Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sathya Sridharan, Huck Milner y Ryan Heinke. Aronofsky escribe y dirige la película.

A pesar de los altibajos en su carrera, se espera ver a Fraser en Killers of the Flower Moon, el próximo proyecto de Martin Scorsese, donde compartirá pantalla con Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone y Robert De Niro.

Entre los filmes próximos a estrenarse del actor se encuentran Brothers, junto a Peter Dinklage y Josh Brolin; Batgirl, con Michael Keaton y J.K. Simmons; y Behind the Curtain of Night.

-Con información de Lindsey Bahr, de AP