VIDEO FUERTE: Juego mecánico cae 24 metros en parque de la India; hay 16 heridos

Estados Unidos, 4 de septiembre (La Opinión).– La diversión en el parque de diversiones de Mohali, Punjab, se convirtió en una tragedia cuando la atracción “Spinning Swing” cayó abruptamente en el parque Dashera Ground, en Mohali, en el estado de Punyab, India.

Los gritos de adrenalina y emoción cambiaron al terror cuando falló la seguridad de un juego a unos 24.38 metros de altura (80 pies) , ocasionando que la plataforma con sus tripulantes se desplomada, dejando al menos 16 personas heridas. Todo quedó registrado en un impactante video.

Los testigos del hecho, quienes por lo en general suelen ser además familiares o conocidos de quienes se suben a este tipo de juegos, sumado a los curiosos del momento, captaron el momento cuando la rueda giratoria se estrelló contra el suelo.

El momento, compartido en redes sociales, se convirtió rápidamente en una tendencia, donde las imágenes y el sonido describen la tragedia, en la que milagrosamente nadie murió.

