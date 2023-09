AMLO entrega operación del Tren Maya a Sedena; vía de Tramo 3 está terminada: Fonatur

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dio a conocer esta mañana los avances del Tramo 3 del Tren Maya, que recorre 159 kilómetros, de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán.

El director del Fonatur destacó que los 159 kilómetros de vía están terminados y detalló los avances de las estaciones y los paraderos: Paradero Tixkokob, 82 por ciento de avance; Paradero Calkiní, 77 por ciento; Paradero Maxcanú, 82 por ciento; Estación Mérida, 78 por ciento; Estación Izamal, 67 por ciento; y Paradero Umán, 52 por ciento.

“Sin duda el Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año”, dijo May.

Luego, Manuel Muñozcano Cardoso, director general de Azvindi Ferroviario, refirió que el avance en las estructuras “está prácticamente concluido”, y que la obra de drenaje, así como los pasos generales al 100 por ciento.

El director de Grupo Indi ahondó que la empresa ya terminó la colocación de balasto, la colocación de durmientes, el montaje de vía, y la soldadura eléctrica, mientras que la colocación de aparatos de vía está en un 30 por ciento de avance.

Además, afirmó que está concluida la cimentación de postes, el montaje de postes y las canalizaciones, aunque el cableado todavía se encuentra en un 40 por ciento.

Por su parte, también Maite Ramos Gómez, directora de Alston México, presentó datos de las características técnicas de los trenes que se ocuparán para los tramos 2, 3 y 4, que transitarán por 14 estaciones.

Asimismo, Ramos Gómez detalló el recorrido que realizó el Presidente durante el fin de semana que se dividió en dos días: el primero, que fue de San Francisco, Campeche, a Mérida, Yucatán; y el segundo, de Mérida a Cancún, Quintana Roo.

“Además de todos los sistemas involucrados en el Tren [Maya] hay dos elementos muy importantes: el sistema de tracción y frena, que nos permite que realmente el tren avance y frene, pero además con la puesta a punto, es decir, no podemos esperar que el primer tren vaya 160 kilómetros [por hora] de velocidad porque no funciona así, se va probando poco a poco, y se van incrementando las velocidades; y la dinámica ferroviaria, no es lo mismo probar un tren vacío que con pasajeros”, agregó.