Javier May dejará Fonatur para competir por Tabasco: AMLO; General se queda Tren Maya

En la actualidad, se observa una lucha interna entre dos grupos bien definidos en Tabasco: los seguidores de Adán Augusto López Hernández, por un lado, y los cercanos a Claudia Sheinbaum Pardo, por otro lado, quienes compiten por obtener la designación del candidato.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este lunes que Javier May Rodríguez dejará la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Tabasco.

“Sí, va a renunciar. Él ha actuado en la oposición, siempre leal al pueblo y también a nuestro movimiento. Dos veces Presidente Municipal de Comalcalco. Hace poco nosotros ayudamos bastante, bastante, bastante y se gobernaba Tabasco por nuestro movimiento. Creo que fue a partir de la elección de 2012 que con mucho dinero compraron votos y en todo el país impusieron a quien enfrenté en ese entonces [Enrique Peña Nieto]”, dijo.

López Obrador recordó que en su estado natal, sus adversarios querían hacerle “minilla” y destruir su movimiento. “Entonces se lanzaron con un fraude, pero con todo. Lo interesante era que el que estaba de Gobernador había surgido de nuestro movimiento, pero cambió de parecer. Por eso no hay que rasgarse las vestiduras o ponerse a llorar cuando se padecen traiciones. Siempre han habido estas situaciones especiales en toda la historia”, afirmó.

“Entonces querían ‘barrernos’. ‘Ni en su estado va a ganar’ y pues lo cumplieron o casi porque de 17 ayuntamientos, presidencias municipales, sólo ganamos una. Nos ‘cepillaron’ por completo, con gran fraude, de esos que padecimos y es preferible olvidar”, compartió el mandatario mexicano.

Por ello, destacó que May Rodríguez se convirtió dos veces en Presidente Municipal de Comalcalco pese a las “circunstancias difíciles”. También mencionó su paso por el Senado de la República.

“Es Senador con licencia y le pedí, porque es un hombre de trabajo, honrado y con convicciones, que me ayudara para hacer realidad lo del Tren Maya, que no es poca cosa. En cinco años, menos, terminar una obra así, que no hay ninguna obra así en el mundo para orgullo de todo el pueblo de México. No hay nada así”, insistió el Jefe del Ejecutivo federal.

Para cumplir misión, aseguró, se contó con la ayuda de Javier May, a quien conoce hace más de 20 años, cuando empezaron a luchar y trabajar con la gente en Tabasco. “Es mi paisano. Es de Comalcalco, Tabasco”, añadió.

“Entonces Javier, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco. Está pensando y tiene derecho, como otros, porque aquí no hay ‘dedazo’. Eso se acabó. Decide el pueblo, pero sí quiero agradecer por todo su apoyo”, expresó el Presidente de México.

Ante la salida de Javier May del Fonatur, desde donde condujo la construcción del Tren Maya, se nombró al General Óscar David Lozano Águila como “el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya”.

“Ahora va a hacerse cargo el General Águila, el General Óscar David Lozano Águila va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya”, informó AMLO.

A lo largo de su intervención, detalló que “por decisión del Secretario de la Defensa, el General Luis Cresencio Sandoval González, él va a ser el responsable de esta empresa”. “Ya saben ustedes de cómo nos han ayudado, cómo nos han apoyado los ingenieros militares” en diferentes obras, reconoció.

En el caso del Tren Maya, celebró el avance, pues ya falta poco tiempo para inaugurarlo. “En diciembre se va a inaugurar y ya queremos llevar a cabo la transición para que la empresa de la Secretaría de la Defensa vaya retomando todos los proyectos”, concluyó.

DOS GRUPOS DE MORENA BUSCARÁN LA CANDIDATURA EN TABASCO

En Tabasco, una de las nueve entidades que elegirán a su Gobernador en 2024, Morena es el epicentro de la contienda. En este partido hay dos facciones que buscan la candidatura: los “adancistas”, partidarios de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, y los llamados “fundadores”, quienes respaldan a Claudia Sheinbaum, plantearon analistas consultados por SinEmbargo.

En el centro de esta contienda figura Javier May Rodríguez, director general del Fonatur, quien encabeza el grupo de los fundadores y se ha posicionado como el favorito, de acuerdo con lo que muestran las encuestas. Aunque los “adancistas” también buscarán la candidatura, ya sea a través de Yolanda del Carmen Osuna Huerta, Alcaldesa de Centro, o de Jaime Lastra, líder de la bancada de Morena en el Congreso Local.

Según analistas consultados por SinEmbargo, la carrera a la gubernatura quedará ceñida al proceso interno de Morena, pues destacaron que la oposición en esa entidad está tan desdibujada que se ha reducido únicamente a la representación proporcional y no tiene figuras destacadas.

UN TERRITORIO GUINDA

Desde 2018, Tabasco se ha transformado en un bastión absoluto para Morena. Prácticamente todos los distritos locales han sido conquistados por el partido, reduciendo la presencia de la oposición a representaciones proporcionales en el Congreso, explicaron los expertos.

En las elecciones de 2018 —recordó Víctor Sámano— Morena obtuvo el 61 por ciento de la votación, superando a sus competidores y consolidando su presencia en la política local. El PRI, que había sido el partido gobernante, experimentó un declive importante, quedando en tercer lugar.

El control de las alcaldías también quedó en manos de Morena, que en 2018 obtuvo una victoria aplastante al capturar 15 de las 17 en disputa. Mientras tanto, el PRD y el PVEM lograron hacerse con una cada uno. El PRI no consiguió ganar ninguna. En el Congreso, Morena continuó su dominio, asegurando 21 diputados, mientras que el PRD obtuvo seis escaños, el PVEM tres y el PRI consiguió cinco.

El panorama en las elecciones intermedias de 2021 mostró un escenario similar, donde Morena continuó su dominio en el ámbito municipal. El editorialista tabasqueño recordó que el partido guinda ganó en 14 de los 17 municipios en juego, mientras que el PRD logró una alcaldía, al igual que Movimiento Ciudadano, y un candidato independiente también obtuvo una victoria.

En cuanto a las diputaciones, Morena nuevamente se impuso, asegurando 21 posiciones de mayoría; mientras que las diputaciones plurinominales se distribuyeron entre varios partidos, incluyendo el PRI, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano.

JAVIER MAY, EL FAVORITO

El pasado 11 de julio, el director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció que a partir del 1 de septiembre dejaría su actual cargo para buscar la candidatura a la gubernatura de Tabasco.

“Nos queda mes y medio en Fonatur, y estamos apurándonos para poder cerrar ya y hacer entregas del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, señaló el funcionario a medios locales en su gira por Tabasco.

May dijo que su gestión al frente del Fonatur fue un “reto importante”, donde contó con el apoyo de “un gran equipo y se lograron muchas cosas gracias al liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Javier May, del grupo de los fundadores, es quien se ha perfilado como el fuerte aspirante para lograr la candidatura de Morena, y con ello ganar la gubernatura de Tabasco. Las encuestas respaldan su perfil como favorito.

Aunque se menciona a Octavio Romero como una posible opción, el catedrático Leopoldo Arellano señaló que el director de Pemex carece de la misma densidad política y conocimiento en el estado como lo tiene Javier May, lo que hace que su aspiración no destaque con la misma fuerza que May.

En tanto que, del grupo de los adancitas, quien se ha posicionado en las encuestas es la Presidencia Municipal de Centro, Yolanda Osuna. Sin embargo, los expertos resaltan problemas de gestión que la colocan en desventaja en comparación con Javier May, quien parece tener una mejor posición.

No obstante, aunque el INE aún no ha emitido la resolución sobre las candidaturas por género, se plantea que, si Tabasco debe presentar una candidata, Yolanda Osuna podría tener una oportunidad, pero su presencia actualmente se considera más testimonial debido a los desafíos de gestión que enfrenta.

#VideoTH📹| El titular del @FonaturMX, Javier May Rodríguez (@TabascoJavier), aseguró que en mes y medio dejará el cargo para estar de tiempo completo en #Tabasco a fin de buscar la candidatura de Morena. https://t.co/kIZYO1e1yc pic.twitter.com/RQDTSFrQaz — Tabasco HOY (@TabascoHOY) July 11, 2023

Finalmente, los analistas destacaron que el respaldo del Presidente, quien, según dijeron, ha sido cuidadoso de no decantarse públicamente por ninguno de los dos grupos, será un factor decisivo en esta elección, ya que quien sea elegido como candidato de Morena se convertirá en el próximo Gobernador o Gobernadora.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller publicada el 25 de julio, Javier May es quien encabeza las preferencias para ser el candidato del partido en el poder con un 29.1 por ciento, frente al 16.2 por ciento de Octavio Romero Oropeza y el 14.7 por ciento de César Raúl Ojeda. En ese ejercicio, no figuró la Alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna.

En cuanto a la oposición, el priista Fabian Granier obtuvo un 23.7 como el perfilado para ser el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD y, en segundo lugar, Soraya Pérez con un 15.5 por ciento. Mientras que de Movimiento Ciudadano se menciona un solo nombre: Gerardo Gaudiano, actual Diputado federal y nieto del exgobernador Leandro Rovirosa Wade, exgobernador de Tabasco en el periodo 1977–1982.

En tanto que una encuesta realizada por Enkoll en mayo para el periódico local Diario Presente en Tabasco, Javier May Rodríguez, actual director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es el aspirante mejor posicionado en Morena para la candidatura rumbo a las elecciones gubernamentales.

El sondeo ubica a Javier May con un 31 por ciento de preferencias. En segundo lugar, se encuentra la Alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, con un 16 por ciento. En tercer lugar, César Raúl Ojeda Zubieta y Rosalinda López Hernández, esposa del actual Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y hermana del aspirante y exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, quienes obtuvieron un 11 por ciento de las preferencias. Por otro lado, Oscar Cantón y Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, obtuvieron tan sólo un ocho por ciento y un dos por ciento de intención del voto, respectivamente.

Porque siempre hemos sido gente de trabajo, ya cumplimos con la llegada del primer tren a #Cancún y vamos hacia adelante para la inauguración del @TrenMayaMX en diciembre de 2023. #MásTerritorioMenosEscritorio pic.twitter.com/9VGYF9M5lL — JAVIER MAY (@TabascoJavier) July 12, 2023

Al mismo tiempo, el partido en el poder conserva una sólida ventaja frente a los opositores con un 68 por ciento de las intenciones del voto, por lo que en cuanto a la pregunta de “¿A quién prefiere como candidato o candidata de Morena para Gobernador o Gobernadora de Tabasco?”, May Rodríguez registró un 31 por ciento de preferencias, colocándose a 16 puntos de su más cercana competidora, Yolanda Osuna, quien registra un 15 por ciento.

En cuanto a los partidos opositores, se ha perfilado una figura fuerte como posible candidato, y la encuesta partió de mencionar a aquellos por quienes la población votaría en un planteamiento hipotético para las elecciones de Gobernador o Gobernadora de Tabasco. En esta pregunta, May Rodríguez (Morena) arrasa con un 59 por ciento de preferencias, mientras que los posibles aspirantes por otros partidos son Gerardo Gaudiano Rovirosa de Movimiento Ciudadano, quien obtiene un siete por ciento; Soraya Pérez Munguía (PRI), con un cuatro por ciento; y Juan Manuel Fócil Pérez (PRD) con un cuatro por ciento.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara