Erdogan se reúne con Putin para negociar acuerdo de exportación de granos ucranianos

Rusia, 4 de septiembre (AP).- El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan intentaba persuadir el lunes al mandatario ruso Vladímir Putin de reanudar un acuerdo que permitía la exportación de cereales y otros alimentos de Ucrania desde tres puertos del mar Negro a pesar de la guerra con Rusia.

Putin se negó en julio a extender el acuerdo, el cual fue negociado por Turquía y las Naciones Unidas un año atrás y el cual era considerado como vital para el suministro mundial de alimentos, en particular en África, Asia y Medio Oriente. Ucrania y Rusia son dos importantes productores de trigo, cebada, aceite de girasol y otros productos de los que dependen las naciones en desarrollo.

Erdogan dijo que el acuerdo de cereales era el tema principal de la jornada de reuniones entre ambos mandatarios en la ciudad de Sochi, ubicada en el mar Negro, en donde el Presidente ruso tiene una residencia.

“Todos analizan el tema del corredor de granos”, dijo Erdogan en sus declaraciones iniciales.

Putin reconoció que discutirían los “problemas relacionados con la crisis en Ucrania”.

“Sé que pretende plantear temas sobre el acuerdo de cereales. Estamos abiertos a negociaciones en ese respecto”, le dijo a Erdogan.

Rusia se retiró del pacto quejándose que no se había cumplido acuerdo en paralelo que prometía el retiro de obstáculos a las exportaciones de alimentos y fertilizantes ruso. Añadió que las restricciones a la navegación y seguros obstaculizaron su acuerdo agrícola a pesar de que ha enviado una cantidad récord de trigo desde el año pasado.

Para el suministro de alimentos a nivel mundial, hay mucho en juego en las negociaciones. “Pienso que el mensaje que daremos después de nuestra reunión será un paso importante para el mundo, en especial para las naciones africanas subdesarrolladas”, declaró Erdogan.

