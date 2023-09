El Ministro de Defensa de Ucrania presenta su renuncia ante anuncio de su reemplazo

Por Hanna Arhirova y Huras Karmanau

KIEV, Ucrania, 4 de septiembre (AP).— El Ministro de Defensa ucraniano Oleksii Reznikov presentó su carta de renuncia el lunes después que el Presidente Volodímir Zelenski dijera que sería reemplazado y nombraría a su sucesor.

La destitución de Oleksii Reznikov se produce tras un escándalo en torno a la adquisición de chaquetas militares por parte del Ministerio de Defensa. No fue el primer caso similar durante la guerra en curso.

Zelenski hizo el anuncio en su cuenta oficial de Telegram y escribió que se necesitaba un nuevo liderazgo, luego que Reznikov pasara por “más de 550 días de guerra a gran escala”. Nombró a Rustem Umerov, un legislador tártaro de Crimea, como nuevo Ministro de Defensa.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

🇺🇦 pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023