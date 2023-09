Jill Biden da positivo a COVID-19 con síntomas leves; Presidente de EU sale negativo

Washington, 4 de septiembre (AP).— La Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a COVID-19 el lunes en una prueba diagnóstica, pero sólo experimenta síntomas leves, indicó su portavoz.

El Presidente Joe Biden se realizó una prueba tras el positivo de su esposa, pero sus resultados fueron negativos. La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el mandatario seguiría haciéndose pruebas con regularidad y que se le vigilará para detectar síntomas.

Jill Biden se quedará por el momento en la casa de la pareja en Rehoboth Beach, Delaware, dijo la directora de comunicaciones Elizabeth Alexander.

