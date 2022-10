EU respalda enfoque de estrategia en combate contra las drogas del Gobierno de Petro

Desde que se posesionó en agosto como el primer Presidente de izquierda en la historia de Colombia, Petro ha insistido en hacer cambios en la política antidrogas que considera que hasta ahora ha “fracasado”.

Por Astrid Suárez

BUCARAMANGA, Colombia, 4 de octubre (AP).— El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió el lunes en la capital de Colombia con el Presidente izquierdista Gustavo Petro, quien abiertamente ha criticado la política antinarcóticos, un tema medular en la relación bilateral.

Blinken aseguró que con respecto a la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos respalda el “enfoque holístico” que está adoptando Petro a través de la justicia, el desarrollo de las comunidades, la protección ambiental, y la reducción de la oferta y la demanda.

“Estamos en sintonía al respecto, ambos estamos pensando en enfoques integrales, no hay una única solución para todos los problemas”, señaló Blinken a la prensa en una declaración conjunta con Petro en el palacio presidencial.

Good meeting with @petrogustavo, @FranciaMarquezM, and @AlvaroLeyva of Colombia to deepen our cooperation on defending democracy and human rights, promoting climate action, supporting sustainable and inclusive peace and reconciliation, and addressing irregular migration. pic.twitter.com/tjbopNhpBz — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 3, 2022

Desde que se posesionó en agosto como el primer Presidente de izquierda en la historia de Colombia, Petro ha insistido en hacer cambios en la política antidrogas que considera que hasta ahora ha “fracasado” y en diversificar la agenda bilateral con Estados Unidos acentuando los esfuerzos por mitigar el cambio climático.

El cambio de la estrategia antinarcóticos, señaló Petro, pasa por una reforma agraria y la sustitución de cultivos ilícitos, estrategias que ya están plasmadas en el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Estados Unidos ha donado más de un billón de dólares para implementarlo.

El mandatario señaló que esos dos puntos no han sido cumplidos a cabalidad hasta ahora y que planea implementaros. La reforma rural implica dar al menos tres millones de hectáreas de tierras fértiles a campesinos, lo que impactaría según Petro no sólo en la soberanía alimentaria, también sería un “desestímulo a la producción de hoja de coca”.

Sin embargo, la financiación se torna en un problema, estima que se requieren entre siete mil y 14 mil millones de dólares.

We remain committed to Colombia's efforts to fully implement the 2016 Peace Accord and support the Afro-Colombian & Indigenous communities disproportionally affected by the conflict. To date, the U.S. has given over $1 billion in assistance to support Peace Accord implementation. pic.twitter.com/1Fkj6S7ybQ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 4, 2022

También busca reforzar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, con el que se financian proyectos productivos de campesinos que abandonan la siembra de la hoja de coca y la cambian por la agricultura legal.

Petro aseguró que aún es un tema de conversación con Estados Unidos el incremento de la capacidad de interdicción marítima y aérea y el aumento de la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narco que habitan no en las zonas remotas de Colombia, sino en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Miami y Nueva York.

“Quizá no portan un fusil, quizá han estado en estos salones del palacio (presidencial) de Nariño, en el conjunto del poder político”, explicó.

El día de hoy me reuní con el @SecBlinken y conversamos sobre la cooperación conjunta en materia de cambio climático, una verdadera política de drogas y la lucha contra la corrupción. Fortaleceremos la relación entre Estados Unidos y Colombia en estos proyectos integrales. pic.twitter.com/jsG3e79fS0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2022

David Castrillón Kerrigan, docente investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, aseguró a The Associated Press que Blinken fue estratégico en apoyar la visión integral de la lucha contra las drogas que va en la línea de lo que el Gobierno de Joe Biden ha planteado de abordarlo desde la demanda de los consumidores estadounidenses. Sin embargo, Castrillón considera que el verdadero reto de Petro estará en el Congreso estadounidense, donde su visión no es muy popular y podría carecer del mismo apoyo.

Petro ha planteado al Gobierno de Joe Biden cambios profundos, como permitir que los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano no sean extraditados, siempre y cuando no reincidan. En caso de que los narcos incumplan lo acordado serían extraditados sin derecho a ningún tipo de negociación en Estados Unidos.

Blinken defendió las extradiciones y dijo que han beneficiado la justicia de ambos países y a las víctimas y ayudado a desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales. Aseguró que se trata de decisiones soberanas de ambos países y que el proceso de extradiciones continúa.

Tuve una buena reunión con @petrogustavo, @FranciaMarquezM y @AlvaroLeyva en la que afirmamos nuestra cooperación para defender la democracia y los DDHH, promover la acción climática, apoyar la paz y la reconciliación inclusiva y sostenible y atender la migración irregular. https://t.co/qrDGPixzS1 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 3, 2022

Para Rafael Piñeros, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Estados Unidos le está dando un amplio margen a Petro y busca tener una buena sintonía con su Gobierno en los próximos cuatro años, aún cuando hay temas álgidos como la extradición o el debate sobre beneficios jurídicos para bandas criminales o excombatientes de las FARC que reincidieron y están dedicados al narcotráfico.

En la nutrida agenda bilateral Estados Unidos reafirmó su apoyo a la implementación “más cabalmente” del acuerdo de paz firmado con las FARC. Blinken firmará en nombre del Gobierno para que Estados Unidos sea el primer acompañante internacional del capítulo étnico del acuerdo de paz, en un acto protocolario junto a la Vicepresidenta Francia Márquez, la primera afrodescendiente en ocupar dicho cargo en Colombia.

Blinken detalló que el capítulo étnico busca asegurar los derechos de los grupos indígenas y afrocolombianos que han sufrido un daño desproporcionado del conflicto armado en Colombia. “Esto pone de manifiesto nuestra convicción compartida de que la paz duradera debe ser una paz inclusiva”, agregó.

Blinken también resaltó que Colombia representa un “modelo para la región”, dada su política de acogida a los migrantes venezolanos y Estados Unidos planea seguir apoyando ese esfuerzo. El país andino alberga a 2.4 millones de migrantes venezolanos de un total de 6.8 millones que han salido de su país por la crisis política y social.

Piñeros aseguró que Colombia es en un aliado estratégico para controlar la migración desde el punto de origen y evitar que llegue a la frontera de Estados Unidos, cuando la migración irregular de venezolanos aumentó en agosto y se convirtió en la segunda nacionalidad más alta entre los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.

La relación entre Colombia y Venezuela dio un giro ahora que Petro ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente legítimo y no al líder opositor Juan Guaidó. El deshielo inició con el nombramiento de embajadores, la reapertura comercial de la frontera y avanzó cuando Venezuela aceptó ser un país garante en las negociaciones de paz que Petro busca reanudar con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Blinken enfatizó que Estados Unidos seguirá trabajando en pro de una Venezuela “democrática” y que tienen la esperanza de que el diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición se reanude para luego celebrar elecciones imparciales. Agregó que los gobiernos como el de Venezuela que hacen a un lado las normas democráticas deben rendir cuentas.

La gira de Blinken continuará en Chile, donde se reunirá con el Presidente Gabriel Boric, y culminará en Perú en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).