El dominicano Albert Pujols llega a 703 jonrones en su carrera y supera a Babe Ruth

PITTSBURGH (AP).— El dominicano Albert Pujols conectó el 703mo jonrón de su carrera el lunes y superó a Babe Ruth en la segunda posición de remolcadas en la historia, pero los Cardenales de San Luis perdieron ante los Piratas por 3-2 el lunes. Los Piratas recibieron cuatro boletos consecutivos en la novena y que llevó a un corredor al home para la carrea de la victoria.

Con esta remolcada, Pujols llegó a dos mil 216 en su carrera y superó a Ruth en la lista de todos los tiempos. Hank Aaron tiene el récord con dos mil 297.

You saw @PujolsFive hit 703, here's what happened when he reached the dugout… pic.twitter.com/P4rmZzp2NJ

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) October 4, 2022