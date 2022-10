Diputada trans sube videos porno a su cuenta y desata polémica al interior de Morena

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, anunció que la publicación de un video con contenido sexual explícito por parte de la Diputada María Clemente García sería investigada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– María Clemente García y Salma Luévano hicieron historia en junio de 2021 por ser las primeras legisladoras transgénero en el país. Ahora, la primera de estas Diputadas federales, del grupo parlamentario de Morena, está inmersa en una polémica en redes sociales por haber publicado un video con contenido sexual explícito en su cuenta oficial de Twitter.

La también trabajadora sexual García Moreno difundió una grabación suya el pasado 2 de octubre donde comete actos sexuales. Además de las críticas y muestras de apoyo que recibió, el contenido y la acción de publicarlo serán investigados por el Comité de Ética del Palacio de San Lázaro, según anunció Ignacio Mier Velazco, el coordinador de bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Los argumentos a favor y en contra de su libertad de expresión y ejercicio libre de su vida sexual se generaron rápido: por un lado, quienes aseguraban que la morenista no podía separarse de su cargo público y publicar contenido explícito, e incluso quienes vociferaron groserías y comentarios transfóbicos; por el otro, las personas que apoyaban su decisión.

“OMG un guardar silencio un ratito si no son mujeres trans y si no han hecho trabajo sexual, y si no han intentado ser mujeres trans ejerciendo sus derechos políticos, porque están saliendo con unos takes de quién sabe dónde con lo de María Clemente. Bastante delicado ya es”, opinó al respecto Irene Valdivia de la Red Michoacana de Personas Trans.

“Tenías mi respeto, por tu valor por subirte a tribuna a luchar por tus ideales. Tu vida privada y sexual no nos interesa. Estás afectando la investidura de una representante popular”, le respondió la legisladora priista Melissa Vargas. “No… no merecemos este tipo de representantes. Su vida sexual nos da igual, Diputada, si quiere ventilarla deje su cargo y dedíquese a otra cosa”, comentó la usuaria Gloria Ivonne en la red social.

A los críticos, la Diputada les mandó un mensaje claro: “Mi vida, mi cuerpo”.

Junto con su Primer informe de actividades legislativas, la Diputada de la Ciudad de México escribió la leyenda: “Mi cuerpo es mío, sólo mío, tengo derecho como todo ser humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, sólo mío, ni de mi esposo, ni de mi novio, ni de la iglesia, ni del Estado”.

La Diputada García Moreno obtuvo su curul en la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional y forma parte de las comisiones de Igualdad de Género, Atención a Grupos Vulnerables y Juventud.

INVESTIGARÁN EN COMISIÓN DE ÉTICA: MIER

El Diputado Ignacio Mier Velazco, del grupo parlamentario de Morena, adelantó que el asunto de María Clemente García sería remitido a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

“Lo vamos a atender conforme a lo que establece la Ley General del Congreso de México, la ley de la Cámara de Diputados, y también lo vamos a hacer con relación al Código de Ética. [El caso] lo vamos a turnar para que sea analizado, y derivado de eso, se pueda emitir una opinión con mayor certeza jurídica, y el grupo parlamentario también lo va a comentar”, expresó al respecto en conferencia de prensa este lunes.

La legisladora, a través de un tuit en respuesta a Maca Carriedo, quien publicó una fotografía del Código de Ética, detalló que dicho estatuto solamente aplica para el comportamiento en el salón de sesiones de San Lázaro y otros espacios parlamentarios, no así en el ejercicio de la vida privada.

“Es mi cuerpo y es mi decisión. Mi cuerpo no le pertenece a nadie, mi a mi Esposo, ni a la iglesia, menos al Estado, nadie lo puede regular, es mi cuerpo”, replicó García.

DIPUTADA RESPONDE

García Moreno pidió este martes desde San Lázaro a sus compañeros legisladores a respetar la Constitución y que permitan su derecho al libre desarrollo de la personalidad. “Es mi cuerpo es mío y nadie puede regularlo”, dijo.

Asimismo, adelantó que este miércoles presentará a los medios de comunicación una iniciativa para regular el trabajo sexual. “Siempre me he dedicado a esto, los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia Arizmendi por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas, ¿a ella tampoco le alcanza? Porque sigue trabajando. Los abogados en el PAN, cuántos hay, siguen despachando en sus despachos. ¿Cuántos campesinos que son diputados siguen yendo a sus ranchos a trabajar?”, cuestionó.

“¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo, pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento. Mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta”, finalizó.

SE REPLICA LA VIOLENCIA TRANSFÓBICA

La Diputada María Clemente García y su compañera Salma Luévano han sido, en reiteradas ocasiones, blanco de comentarios transfóbicos, como fue el caso del legislador panista Gabriel Quadri.

En marzo, el Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) llamó a Luévano “señor” durante una sesión parlamentaria, por lo cual las mismas legisladoras y demás compañeras denunciaron la transfobia de Quadri.

En México, el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT de la Fundación Arcoiris ha documentado 18 casos de violencia contra esta comunidad en lo que va del 2022, de los cuales 11 fueron asesinatos. El año anterior se reportaron 80 casos totales entre desapariciones, asesinatos y otros; y los homicidios fueron el 91 por ciento de las situaciones.

Para atender parte de la problemática de crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ y los transfeminicidios, la Diputada de Morena presentó una iniciativa para tipificar el delito de transfeminicidio en el Código Penal federal, con la finalidad de que se investiguen en la condición de un crimen contra la población trans.

