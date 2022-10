Musk hace propuesta polémica para acabar la guerra y se pelea con Zelenski en Twitter

Por Joseph Wilson

WASHINGTON (AP).- Elon Musk se enfrascó en una disputa en Twitter con el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski luego que el multimillonario hizo una propuesta polémica para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

El director general de Tesla —que enfrenta una batalla en las cortes por su intento de abandonar la oferta de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter— tuiteó el lunes que para alcanzar la paz se debe permitir que Rusia de quede con la Península de Crimea, que se anexó en 2014. Dijo además que Ucrania debería adoptar un estatus neutral, abandonando su idea de integrarse a la OTAN.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022