Sheinbaum: Mancera habría espiado a opositores y para cometer despojo inmobiliario

De acuerdo con la actual mandataria capitalina, Mancera habría usado el inmueble de la calle Sterling también para revisar posibles predios donde construir desarrollos inmobiliarios, por lo que la Fiscalía de la CdMx ya investiga.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que, además de espionaje contra figuras de la política y otros, su antecesor en el cargo, el actual Senador Miguel Ángel Mancera también es investigado por posible despojo inmobiliario.

“Aquí había un lugar que tenía el anterior Jefe de Gobierno, en [la calle] Sterling, que se volvió famoso, de hecho hay gente detenida por parte de la Fiscalía General de Justicia, y siguen las investigaciones porque era un lugar que se dedicaba al espionaje. Lo que se dice, no sé como vayan las investigaciones, es que no solamente se dedicaba al espionaje, sino que se dedicaba a revisar los terrenos junto con información del Registro Público de la Propiedad que podrían ser factibles para ser desarrollos inmobiliarios posteriores, hasta había despojos, eso era lo que se decía, lo tendrá que probar la Fiscalía”, aseguró Sheinbaum en conferencia de prensa.

“Era un centro manejado del que tenía conocimiento el anterior Jefe de Gobierno para espiar”, añadió, en referencia a Mancera, que tras finalizar su periodo (2012-2018) al frente de la capital ganó un escaño en el Senado para el periodo 2018-2024 con el opositor Partido de la Revolución Democrática.

En septiembre de 2020, SinEmbargo reveló que las autoridades de la capital mexicana tenían bajo investigación una red de espionaje que habría operado durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera Espinosa, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Gobierno capitalino.

Esta red habría sometido a vigilancia al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, al actual Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a Sheinbaum Pardo y a más políticos y servidores públicos de alto nivel. Las autoridades dijeron a SinEmbargo en ese momento que esta red –operada por funcionarios muy cercanos al exjefe de Gobierno de la capital del país– incluso mantuvo bajo espionaje a las familias de AMLO, Ebrard y Sheinbaum.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades a este medio, los exfuncionarios sobre los que recae la sospecha son: Héctor Serrano, quien fue Secretario de Gobierno de la capital hasta 2015 y hoy es Diputado federal, Gustavo Alberto Caballero Torres, director de Instrumentación de Políticas y de Tecnologías de la Información, Roberto Hernandez Reyna, quien fue señalado en diciembre de 2018 como el encargado de dirigir el Centro de Espionaje del Gobierno de la capital, y otros ocho exfuncionarios que laboraban en este departamento.

Las autoridades capitalinas dijeron a SinEmbargo que esta red de espionaje ya era investigada desde entonces y se le conoce como “Caso Márquez Sterling”, debido a que las oficinas desde donde se espiaban a funcionarios y políticos se ubicaban en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, en la colonia Centro.

El 23 de septiembre de 2020, la FGJ-CdMx anunció que abrió una investigación sobre la presunta red de espionaje que operó durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El Vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, detalló que se indaga esta “red de vínculos que podría involucrar a funcionarios públicos de todos los niveles” de la administración pasada y anunció que se formó un grupo especial, integrado por agentes del Ministerio Público, de la Policía de Investigación con diferentes especialidades, así como personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, para investigar dichas actividades que posiblemente se desarrollaron en un inmueble ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, en la colonia Doctores.

Lara también anunció que ya se ha integrado la declaración de al menos 30 personas y se realiza el análisis forense de diversos equipos de cómputo y archivos.

“Como parte de las diligencias llevadas a cabo, se ha integrado la declaración de al menos 30 personas. Asimismo, ya se realiza el análisis forense de diversos equipos de cómputo y archivos, para ubicar información relacionada a las citadas actividades”, dijo el Vocero en conferencia de prensa.

Sheinbaum, por su parte, reveló este martes en su rueda de prensa que, cuando en 2017 ganó las encuestas internas de Morena para ser la candidata del partido a la Jefatura de Gobierno, gente de la FGJ de la administración anterior la buscó. “Me dicen que les dieron la instrucción de intervenir mi correo electrónico, que me cuidara de lo que tenía en el correo. No tenía nada de qué cuidarme, en todo caso de temas personales que no quisiera… pero cuando uno es figura pública no hay nada qué esconder”, dijo.

“Quien tiene que revisar todo eso y ver a dónde llega es la Fiscalía, nosotros no espiamos a nadie, lo que hay es inteligencia pero para el combate al crimen, como debe ser, porque además es asunto legal”, expresó.

Sheinbaum también rechazó que su Gobierno espíe a la oposición o a quien sea. “No se necesita espiar a nadie, pero además estamos en contra de eso”, finalizó.

Además, las autoridades capitalinas investigan otro caso, relacionado con lo que se le conoce como el “Cártel Inmobiliario”, por el cual ya fueron detenidos dos exfuncionarios del Partido Acción Nacional (PAN) de la Alcaldía Benito Juárez y se investigan a otros.

–Con información de Guadalupe Fuentes Flores.