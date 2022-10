Adán Augusto: Si reforma pasa no será necesaria consulta ciudadana de AMLO sobre FFAA

En caso de desechar la iniciativa el día de hoy, entonces el llamado a la ciudadanía a votar respecto a la ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas se llevaría a cabo como se ha expuesto con anterioridad.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- En el marco de la discusión en el Pleno del Senado por la ampliación del tiempo de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, expuso el día de hoy que, si transita la minuta, no será necesaria la consulta ciudadana propuesta con anterioridad por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si se aprueba, no habría razón de que el ejercicio participativo se lleve a cabo”, expuso en entrevista previa a la discusión del Senado.

En caso de contar con una mayoría constitucional y se realicen las modificaciones correspondientes, no habrá necesidad de llevar a cabo la consulta, afirmó el funcionario federal quien, añadió, acudió para “intercambiar puntos de vista” sobre el dictamen.

Sobre la posibilidad de convencer a la oposición, López Hernández dijo que “nosotros tenemos argumentos, los senadores tienen capacidad política y yo creo que podrán construir una mayoría constitucional que nos permita trabajar”.

Respecto a los cambios en la nueva propuesta, el Secretario expuso que “son positivos, son bienvenidos”.

De igual forma, explicó que uno de los probables escenarios es que en caso de desechar la iniciativa y tenga que presentarse en el próximo periodo ordinario, entonces el llamado a la ciudadanía a votar respecto a la ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas se llevaría a cabo de acuerdo a la propuesta del Presidente para contar con la posibilidad de presentar una nueva iniciativa.

El pasado 26 de septiembre, el mandatario mexicano anunció que este ejercicio se llevará a cabo en enero de 2023 y reiteró que no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE). Por el contrario, adelantó que el Secretario de Gobernación presentaría un programa para realizar este mecanismo.

“No se le va a llamar consulta, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, no, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes, entonces no, así no, saldría carísimo”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

“Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos”, agregó.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo federal reconoció que la “consulta” podría no ser vinculante; sin embargo, refirió que el apoyo de la ciudadanía “puede llevar a que los legisladores cambien de parecer”.

“¿O es que va a predominar más en el Poder Legislativo, la política partidista o los sentimientos de la gente? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta que se haga una consulta?”, expresó.

Finalmente, López Obrador rechazó las versiones de que su Gobierno presione a miembros del Congreso de la Unión para que aprueben sus iniciativas, y aseguró que “no polemizará” con el presidente de la Cámara de Diputados. Santiago Creel, quien ayer acusó al mandatario de intentar una “indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados” al solicitar una consulta ciudadana.

“Aquí no presionamos a nadie, cada quien es responsable de sus actos. Lo que no queremos es que siga la élite, una minoría, decidiendo por todos, como era antes, la llamada clase política”, concluyó.

Por su parte, al día siguiente, el Secretario de Gobernación detalló que este ejercicio será realizado el 22 de enero de 2023 por la Secretaría de Gobernación, quien será la encargada, junto con un comité ciudadano “de carácter honorífico”, de instalar puntos receptores para dicha actividad.

“No se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social, del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, tiene las atribuciones para organizarlo”, explicó.

Dijo que en el ejercicio la ciudadanía será cuestionada sobre “si está o no de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo de 2028 participando en tareas de seguridad pública”.

Señaló que se instalará un punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de las 68 mil 989 secciones electorales que existen, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Adán Augusto mencionó que toda la población podrá participar en el ejercicio utilizando su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial con fotografía. Añadió que el formato para esta actividad contendrá tres preguntas:

-¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

-¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

-¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?

“El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma, las cuales se enviarán a las oficinas de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados y de ahí a la Secretaría de Gobernación”, expuso.

El funcionario indicó que la población podrá emitir su voto de manera presencial o vía electrónica, agregó que para facilitar la participación se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación (Segob) una plataforma en la que la ciudadanía podrá registrar su CURP y así emitir su opinión, la cual quedará sumada a la contabilidad final.