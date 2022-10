Récord histórico en béisbol de EU: Aaron Judge llega a 63 jonrones en una temporada

Por Stephen Hawkins

Arlington, Texas, EU, 4 de octubre (AP) — Aaron Judge sacudió su 62do jonrón de la temporada para romper el récord de la Liga Americana que Roger Maris impuso hace 61 años también con los Yanquis de Nueva York y que muchos siguen considerando la marca genuina, por haberse conseguido limpiamente.

Los 61 vuelacercas logrados por Maris por Nueva York en 1961 han sido superados seis veces, pero todas ellas corrieron por cuenta de peloteros que están bajo la sospecha del consumo de esteroides.

Mark McGwire logró 70 con los Cardenales de San Luis en 1998 y 65 al año siguiente. Barry Bonds impuso el récord de las Grandes Ligas con 73 por los Gigantes de San Francisco en 2001, y el dominicano Sammy Sosa conectó 66, 65 y 63 durante un tramo de cuatro campañas, a partir de 1998.

Nobody in American League history has hit more home runs in a single season than Aaron Judge. #AllRise pic.twitter.com/m9mhzkAhHA

— New York Yankees (@Yankees) October 5, 2022