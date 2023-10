“Es para rebeldes, no para conservadores”: Presidente cambia mensaje en “mañaneras”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador modificó la mañana de este miércoles la posdata que aparece después de la advertencia que pidió colocar el Instituto Nacional Electoral (INE) antes del arranque de sus conferencias de prensa matutinas.

“El mejor Presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación; te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores“.