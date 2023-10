Mundial 2030 será en España, Portugal y Marruecos; Uruguay tendrá partido inaugural

Por Débora Rey

BUENOS AIRES (AP).— Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales de un inédito Mundial 2030 que se completará en Europa y África, justo en coincidencia con el centenario de la primera Copa del Mundo.

La FIFA llegó a un acuerdo el miércoles entre los líderes continentales del futbol para aceptar a España, Portugal y Marruecos como sede principal del torneo de 48 equipos, pero se abrirá en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, sede de la final inaugural de la Copa del Mundo de 1930.

Al mismo tiempo, Argentina y Paraguay también debutarán de local.

La aceptación por parte del Consejo de la FIFA de una candidatura unificada para 2030 aún necesita la aprobación formal el próximo año en una reunión de las 211 federaciones miembros. Por lo anunciado este miércoles, la votación sería sólo una formalidad.

Al convertirse en sede de tres partidos, Argentina, Uruguay y Paraguay “ya están clasificadas” para el Mundial 2030, confirmó el presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol, Robert Harrison, quien compartió la rueda de prensa con Domínguez y los líderes de las otras dos federaciones.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023