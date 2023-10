Veracruz: Una avioneta sale de pista de aterrizaje al llegar al Aeropuerto El Lencero

Las autoridades estatales reportaron siete pasajeros atendidos en el lugar, de los cuales cinco fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Una aeronave aterrizó fuera de la pista del aeropuerto El Lencero, del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, cuando intentaba descender en el campo de aviación de la terminal.

De los siete pasajeros que iban a bordo de la avioneta procedente de Chiapas, cinco fueron trasladados al hospital.

La Secretaría de Protección Civil (SPC) de Veracruz anunció que se activaron los protocolos correspondientes tras este hecho ocurrido ante del mediodía de hoy, cuando la aeronave regresaba de un viaje desde Chiapas.

“A las 11:53 horas se registró un accidente en el aeropuerto nacional El Lencero, del municipio Emiliano Zapata, en el que una aeronave se salió de la pista al aterrizar”, informaron las autoridades estatales.

Los siete pasajeros que viajaban hacia Veracruz abandonaron la aeronave por su propia cuenta, no obstante, los lesionados fueron llevados por el personal del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública para recibir atención médica.

📰 #SSPInforma: Refrendando el compromiso del Gob. @CuitlahuacGJ de atender las emergencias ciudadanas de manera oportuna, la SSP a través del Grupo Panteras brindaron atención prehospitalaria a personas que sufrieron accidente, tras aterrizar en el aeropuerto de El Lencero. pic.twitter.com/1N6NmIcBtH — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) October 4, 2023

El Gobierno de Veracruz difundió una serie de imágenes que exhiben los daños en la aeronave, misma que quedó unos metros fuera de la pista de aterrizaje.

Bomberos, elementos de Protección Civil y personal aeroportuario llegaron al lugar para atender la emergencia, se activaron protocolos por parte de autoridades estatales, municipales y federales. Asimismo, reportaron que las actividades se detuvieron momentáneamente.

“En el lugar atienden elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, PC Estatal y municipal, Grupo Panteras de SSP, Fuerza Civil, CRUM y Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios”, comunicaron las autoridades.

El Lencero es un aeropuerto nacional que recibe menos de 20 vuelos al día, con clientes como los gobiernos y empresas que se trasladan a municipios cercanos o estados del sur del país.