EU sanciona a empresas y ejecutivos chinos involucrados en el suministro de fentanilo

Por Fatima Hussein y Eric Tucker

Washington, 4 de octubre (AP) — El Gobierno de Estados Unidos anunció una serie de imputaciones y sanciones contra empresas y ejecutivos chinos acusados de importar los productos químicos empleados para fabricación de fentanilo.

Las autoridades describieron las medidas —que incluyen cargos contra ocho compañías chinas acusadas de publicitar, producir y distribuir precursores químicos para opioides sintéticos como el fentanilo— como el último esfuerzo en su lucha contra la crisis de sobredosis más letal de la historia de Estados Unidos. Las medidas se anuncian un día antes de que altos funcionarios del Gobierno viajen a México, cuyos cárteles forman parte de la red global de tráfico, para participar en encuentros en los que se espera que se hable de la amenaza de estas drogas.

Además de acusar a ocho compañías, el Departamento de Justicia también imputó a 12 ejecutivos por su supuesta participación en el tráfico de drogas. En una acción coordinada, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 28 personas y compañías —la mayoría en China, pero también en Canadá— que las aislarán del sistema financiero de Estados Unidos y prohibirán a cualquiera persona en el país hacer negocios con ellas. Ninguno de los acusados ha sido detenido, pero Garland dijo que los fiscales tenían la intención de “llevar a cada uno de esos acusados ante la justicia”.

#ICYMI: AG Merrick Garland announced eight indictments charging China-based companies and their employees with crimes relating to fentanyl and meth production, distribution of synthetic opioids, and sales resulting from precursor chemicals.

Full Remarks: https://t.co/6Zuc69rant pic.twitter.com/7Vi6ZVnTzn

— Justice Department (@TheJusticeDept) October 4, 2023