El crimen también ordena sentencias judiciales

En aras de lograr frenar una sentencia condenatoria injusta, frenar amenazas del crimen organizado y posibles despojos de propiedades, trabajadores y empleados del empresario ganadero Jhovani Aguirre Benítez –preso desde hace más de un año con delitos maquinados –se desplazaron hasta la Ciudad de México para exigir su liberación y la revisión de varios expedientes, entre otros, el 710/2021, 699/2021 y otros acumulados.

Este viernes el juez de la causa dictará sentencia presuntamente condenatoria a pesar de las irregularidades legales que los abogados de Aguirre Benítez han acreditado: nunca tuvo un defensor de oficio, como la ley lo establece; el vehículo en el que fue detenido jamás estuvo a disposición de una autoridad para su resguardo; jamás lo aseguraron de puertas, cofre y cajuela; varias horas después de su detención los agentes policiacos dijeron que en el vehículo asegurado habían encontrado un arma .380 y mil gramos de cocaína. Del análisis legal se desprende que los elementos incriminatorios fueron sembrados por agentes policiacos de la Ciudad de México que están al servicio del capo Álvaro Sánchez Sánchez, cabecilla del cártel de los “hermanos Sánchez”, que operan en el Estado de México, Querétaro, Chiapas con una amplia red de protección oficial.

El Cártel de los hermanos Sánchez tiene amplias conexiones en Centro y Sudamérica, de donde mueven grandes cantidades de droga, vía Chiapas, para ser llevadas en camiones de carga a Estados Unidos. A Sánchez Sánchez le han asegurado varios tractocamiones con cocaína, pero siempre logra zafarse del problema mediante cañonazos de dólares.

La última vez tuvo un problema en el sur de Veracruz. El comandante Wong le aseguró un cargamento, pero con un soborno millonario en dólares logró librar el embrollo.

Después de negarse varias veces a participar con Sánchez Sánchez en el tráfico de drogas, Jhovani Aguirre fue amenazado por el capo; le dijo que se arrepentiría de no haberlo ayudado. Fue entonces cuando emprendió una andanada en su contra: con pruebas falsas lo acusó del robo de 2 mil 500 pesos a una señora “que nunca he visto en mi vida”; también le enderezó otra acusación por trata de personas, además de que en varias ocasiones lo ha amenazado de muerte. El día que fue detenido Aguirre Benítez el capo se apareció acompañado de su hijo en las oficinas del Ministerio Público Federal. Nadie lo molestó. Ahí le dijo a Aguirre que se arrepentiría por no haberlo ayudado. Quedó claro que las autoridades capitalinas estaban al servicio del presunto narcotraficante y que obedecieron sus órdenes a cambio de pagos millonarios.

La semana pasada, Sánchez Sánchez amenazó de muerte a la familia de Jhovani Aguirre: les dijo que ya venía la sentencia en contra, que les iba a enviar patrullas y agentes de la fiscalía para desaparecerlos y que les quitaría sus propiedades. “Mi familia corre peligro”, dice Aguirre Sánchez desde el penal de Santa Marta Acatitla –está en una celda para varones y en área de castigo –a donde fue enviado por órdenes de Sánchez Sánchez, ya que antes estaba recluido en el reclusorio Norte.

Los familiares de Aguirre Sánchez también enfrentan acusaciones por delitos fabricados. Es el caso de su esposa y su hermano; el jueves 3 trabajadores y empleados de Aguirre viajaron a la ciudad de México para protestar por su detención ilegal y pedir que se difiera la audiencia hasta que se revise su expediente. La protesta la realizaron en el zócalo, frente a Palacio Nacional. En sus consignas exigieron la liberación de su patrón y la revisión de las indagaciones, las cuales –aseguran –están plagadas de anomalías e inconsistencias.

El capo Álvaro Sánchez Sánchez les mandó a decir a los familiares de Aguirre que tiene agarrado al juez de la causa y que de él depende si le echan ocho o veinte años de prisión.

Este caso se ha convertido en un verdadero escándalo debido a que se ha demostrado que un presunto traficante de drogas ha incrementado su poder y sus influencias a través de la corrupción con las autoridades del Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, entre otros estados, mediante pagos millonarios a funcionarios: fiscales, policías, comandantes, entre otros.

De esta forma ha podido construir acusaciones contra Aguirre Benítez que, a pesar de estar llenos de anomalías, actualmente lo tienen al borde de una sentencia condenatoria.

En su denuncia de hechos, interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de narrar la cauda de anomalías de las que está plagado su expediente, Jhovani Aguirre expone:

Este señor Álvaro Sánchez Sánchez se ha propuesto destrozarme a través de sus relaciones y capacidad económica, a grado tal que el día 14 de agosto de 2021.. fuí detenido por una supuesta llamada anónima y auxilio ciudadano de la SSC (Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana) de la Ciudad de México; me bajaron con violencia y me) me revisaron mi vehículo. Me indicaron que encontraron debajo del asiento del copiloto un arma de fuego .380 . Fui puesto a disposición del Ministerio Público Federal una hora con quince minutos más tarde de ser privado de mi libertad personal. A dicho lugar llegó este señor Álvaro Sánchez Sánchez –el capo cabecilla de “Los hermanos Sánchez” –y en la calle, antes de entrar, me dijo: Ya valiste madre por pendejo, por no querer ayudarme, y nada más porque la policía fue grabada cuando fuiste detenido, porque de otro modo te hubieran entregado conmigo y ahorita ya te hubiera quebrado.

A todo esto ninguno de los diversos policías que estaban ahí le dijo absolutamente nada. Ya el 15 de agosto de 2021 desde las 06:00 horas se origina un circo mediático: me difaman con varias conductas penales, entre ellas, el trasiego de drogas. Se informa indebidamente al Ministerio Público delitos contra la salud que todavía no existían a esa hora. El mismo 15 de agosto a las 14 horas y en una segunda revisión y después de 16 horas de estar fuera del radio de mi vehículo supuesta y afortunadamente para la fiscalía, a través de un golpe de suerte, dicen haber encontrado cocaína (mil gramos) en el interior del mismo vehículo revisado 16 horas antes por la SSC, después de ser presentado ante el juez de Control con sede en el Reclusorio Norte, el 21 de agosto de 2021 se me dicta auto de vinculación por portación de arma de fuego sin licencia (penalidad de tres años la mínima) y por delitos contra la salud, por posesión en la modalidad para fines de comercio (penalidad 5 años la mínima), por un arma de fuego y droga que jamás y bajo ningún aspecto conocí, ya que no eran mías y me las sembraron, a través de pruebas confeccionadas y apoyo de las autoridades que se prestaron para tales actos de corrupción y espuria, pues es bien sabido que este señor (Álvaro Sánchez) está pagando a diferentes periódicos de la ciudad de México , Estado de México , Veracruz , Tabasco y Chiapas para que éstos publiquen notas difamatorias con hechos falsos e inciertos…

La sentencia para Jhovani Aguirre, de acuerdo con datos de su defensa, se dictará este viernes 4 de noviembre a pesar de las irregularidades que obran en el expediente y no obstante el influyentismo que, de manera criminal, ejerce ante las autoridades el presunto capo Álvaro Sánchez, protegido de fiscales y autoridades estatales en varios estados del país.

Ricardo Ravelo https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.